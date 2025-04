Milan-Fiorentina, moviola: due gol annullati, rigori negati e rosso mancato

La prova dell’arbitro Ayroldi a San Siro nell'anticipo analizzata ai raggi X da Gianpaolo Calvarese, il fischietto pugliese ha ammonito 7 giocatori

Giovanni Ayroldi, la scelta di Rocchi per Milan-Fiorentina, è nato Molfetta, in Puglia, il 25 ottobre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Attualmente ha 32 anni. Figlio d’arte, il padre è Stefano Ayroldi, mentre lo zio è Nicola Ayroldi, entrambi sono stati arbitri di calcio. Giovanni Ayroldi ha intrapreso sin da giovanissimo, a soli 16 anni, la carriera da arbitro. Nel 2013 ha fatto il suo esordio in Serie D e dopo tre anni di gavetta, nel 2016, ha ottenuto la promozione in Lega Pro. Il grande esordio in Serie A è avvenuto nel 2020, dove ha diretto non solo nel massimo campionato italiano, ma anche in Serie B. L’anno scorso è stato fermato dopo la pessima direzione in Inter-Genoa. Ha debuttato in stagione in Parma-Fiorentina senza commettere errori ed ha lasciato un po’ a desiderare poi in Genoa-Verona e Torino-Como. Vediamo come se l’è cavata ieri al Meazza.

I precedenti di Ayroldi con Milan e Fiorentina

I precedenti con i viola erano quattro e lo score era di due vittorie, un pari e una sconfitta. In questa stagione i viola lo avevano trovato alla prima gara di campionato, la trasferta di Parma terminata 1-1 con espulsione di Marin Pongracic. L’unica sconfitta si è verificata in Lazio-Fiorentina 1-0 27 ottobre 2021. In trasferta bilancio in perfetto equilibrio con lui: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Con i rossoneri i precedenti solo due: Sassuolo-Milan 0-0 e Milan-Torino 1-0 entrambi nella stagione 2022/23.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti con Santoro IV uomo, Paterna al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito 7 giocatori. Espulso Palladino per proteste. Ammoniti Theo Hernandez, Walker, Leao e Pulisic per il Milan; Pablo Mari, Dodo e De Gea per la Fiorentina.

Milan-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 31′, è per Pablo Mari per un fallo su Reijnders. Al 40′ scaramucce Theo-Dodo: entrambi ammoniti. Theo Hernandez entra in diffida. Al 42′ la Fiorentina segna con Ranieri, ma il gioco è fermo. Intervento falloso di Parisi su Pulisic, poi l’azione prosegue e Ranieri si inventa un pallonetto capolavoro che supera Maignan ma la rete viene annullata. Al 49′ Walker ferma fallosamente Ranieri e viene ammonito.

Al 55′ cross di Walker, contatto Pongracic-Leao, tutto regolare per l’arbitro Ayroldi. Al 57′ lltro contatto Leao-Pingracic, per Ayroldi è tutto regolare. Ammonito Leao per proteste, era diffidato anche lui. Giallo anche per Pulisic al 59′. Al 66′ ammonito De Gea per perdita di tempo. All’89’ segna Dodo ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 92′ espulso Palladino per proteste. Dopo 5′ di recupero Milan-Fiorentina finisce 2-2.

La moviola di Calvarese

Sugli episodi dubbi della gara dice la sua l’ex arbitro Calvarese sul suo sito Calvar.it, partendo dal gol annullato al 42′ a Ranieri: “Gol annullato alla Fiorentina. Ranieri segna con una volée che batte Maignan, ma a inizio azione c’è un fallo di Parisi su Pulisic: lo statunitense colpisce il pallone, l’avversario gli prende in pieno il piede. Giusta dunque la decisione del campo di Ayroldi”.

Al 43′ i viola chiedono il rosso per Walker, Calvarese spiega: “La Fiorentina chiede un cartellino rosso per Kyle Walker per un intervento su Parisi, che si infortuna alla caviglia in seguito all’impatto. Dalle poche immagini a disposizione non è chiara la dinamica del contrasto, ma sembra proprio che non ci sia volontarietà nel gesto dell’inglese”

Sul giallo per proteste a Leao, che entra in diffida, l’ex arbitro commenta: “Spinta a due braccia al limite dell’area viola di Pongracic ai danni di Leao. Ayroldi non fischia e ammonisce Leao per proteste. Ma aveva ragione il portoghese: mancano il fallo e il giallo: il difensore “si salva” dal rosso per DOGSO per via della posizione, che è laterale”.