Fiorentina-Empoli 2-1 pagelle: non esiste solo Kean, Adli fa tutto, Mandragora magia da Nazionale

Top e flop: Adli il migliore con gol e assist, dopo aver sbloccato la gara al 7'. Mandragora rovesciata incredibile e maglia azzurra vicina

Non di solo Kean vive la Fiorentina. Continua a sognare la Viola che batte l’Empoli per 2-1 al Franchi e si tiene ad un passo dall’Europa che conta. Due lampi portano avanti la squadra di Palladino dopo i primi 45 minuti. Dopo 7′ di gioco si sblocca la gara con un inserimento vincente di Adli, dopo una bella azione culminata con il filtrante di Gudmundsson per il francese che non sbaglia davanti a Vasquez. Il raddoppio è di pregevole fattura e porta la firma di Mandragora, che al 25′ controlla in area un cross dello stesso Adli e segna con una spettacolare rovesciata da posizione ravvicinata.

Nel secondo tempo una rete di Fazzini al 57′ non basta per la squadra di D’Aversa che non riesce a ribaltare il match in un finale da thriller: penultimo posto per l’Empoli che resta a quota 25 punti in Serie A. La Fiorentina, invece, si tiene in ottava posizione ma si porta momentaneamente a 59 punti al pari di Lazio e Juventus ed a -1 da Roma e Bologna per il quarto posto in Serie A.

Fiorentina-Empoli, la chiave tattica della gara

Fiorentina in campo con il 3-5-2. Le scelte di Palladino: il tecnico viola deve rinunciare ancora a Kean oltre a Dodo (operato di appendicite) e Colpani. Sulla destra allora tocca a Folorunsho, con Gosens confermato a sinistra, mentre in mediana ci sono Cataldi, Mandragora e Adlì. Riposo per Fagioli, in attacco invece sarà Beltran a fare coppia con Gudmundsson, dietro, davanti a De Gea, la linea a tre è formata da Ranieri, Marì e Pongracic.

Empoli in campo con il 3-4-2-1. Le scelte di D’Aversa: pesa l’assenza dello squalificato Cacace, tuttavia il tecnico biancoazzurro può contare sul recuperato Ismajli, perno della difesa che completa il trio con Goglichidze e Viti. In porta c’è Vasquez, mentre sugli esterni agiranno Gyasi e Pezzella con Grassi e Anjorin (preferito a Henderson) al centro. In avanti Solbakken e Fazzini supportano l’unica punta Esposito.

La squadra di Palladino, dopo aver conquistato un doppio vantaggio nei primi 45′ di gioco, attende la costruzione dal basso dell’Empoli per poi tentare le ripartenze in contropiede. Il tecnico dei Viola, dopo aver chiesto un pressing alto nel primo tempo sui portatori palla avversari, fa rallentare i ritmi di gioco nella seconda parte del match in attesa della prossima gara di semifinale di Europa League.

Fiorentina-Empoli, curiosità: 4 gol in due gare anche senza Kean

Moise Kean prende tempo ma la Fiorentina vola lo stesso. In attesa di ricevere notizie dall’attaccante volato a Parigi per questioni familiari da risolvere, la Viola ha già segnato quattro reti nelle ultime due gare senza Kean.

Si ipotizza, anche se ad oggi di certezze non ve ne sono, che il calciatore possa ritornare impiegabile in Conference League. Non parliamo di uno qualunque: l’ex juventino ha segnato la bellezza di 23 gol in 39 presenze. Impatto devastante nell’universo viola e manna dal cielo per Raffaele Palladino.

I top e flop della Fiorentina

Adli 7.5 Gol e assist. Apre le marcature al 7′: sfrutta una verticalizzazione di Gudmundsson ed a tu per tu con Vasquez sblocca la gara con un tiro di destro, sul secondo palo, culminato nell’angolino basso.

Gol e assist. Apre le marcature al 7′: sfrutta una verticalizzazione di Gudmundsson ed a tu per tu con Vasquez sblocca la gara con un tiro di destro, sul secondo palo, culminato nell’angolino basso. Mandragora 7. Raddoppia al 25′. Su Cross di Adli dalla destra, arriva un’invenzione spettacolare del centrocampista viola che controlla alzandosi la sfera e insacca con una meravigliosa rovesciata.

Raddoppia al 25′. Su Cross di Adli dalla destra, arriva un’invenzione spettacolare del centrocampista viola che controlla alzandosi la sfera e insacca con una meravigliosa rovesciata. Gudmundsson 6.5. Assist in avvio di gara per Adli: al 7′ vede l’inserimento in profondità del francese e gli serve un assist che lo manda a tu per tu con Vasquez.

Assist in avvio di gara per Adli: al 7′ vede l’inserimento in profondità del francese e gli serve un assist che lo manda a tu per tu con Vasquez. Ranieri 5.5. Diffidato, salterà Roma-Fiorentina per un giallo – evitabile – ricevuto al 54′.

I top e flop dell’Empoli

Fazzini 7. Al 56′ trova la rete dell’1-2 con un destro in area da posizione ravvicinata su cross dalla destra. Al 43′ era riuscito ad accorciare le distanze con un colpo di testa su cross di Solbakken ma il guardalinee annulla tutto perché poco prima la palla aveva già superato la linea di fondo .

Al 56′ trova la rete dell’1-2 con un destro in area da posizione ravvicinata su cross dalla destra. Al 43′ era riuscito ad accorciare le distanze con un colpo di testa su cross di Solbakken ma il guardalinee annulla tutto perché poco prima la palla aveva già superato la linea di fondo Solbakken 6. Un cross per Fazzini al 43′ si trasforma in assist ma il pallone era già uscito dal campo e l’arbitro annulla la rete del possibile 1-2.

Un cross per Fazzini al 43′ si trasforma in assist ma il pallone era già uscito dal campo e l’arbitro annulla la rete del possibile 1-2. Goglichidze 5.5. Nell’azione del vantaggio viola è anche lui colpevole, con il resto del reparto difensivo, per essere stato troppo largo dal compagno Ismajli in fase di copertura. Assist per Fazzini al 56′.

Nell’azione del vantaggio viola è anche lui colpevole, con il resto del reparto difensivo, per essere stato troppo largo dal compagno Ismajli in fase di copertura. Assist per Fazzini al 56′. Ismajli 5. Al 7′ si fa trovare eccessivamente defilato sulla destra e concede un varco enorme sfruttato da Adli.

Al 7′ si fa trovare eccessivamente defilato sulla destra e concede un varco enorme sfruttato da Adli. Viti 5. Al 25′ concede troppo spazio in area per il gol in rovesciata di Mandragora.

