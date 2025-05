Juventus, no alla BBC: il ritorno di Bonucci e Barzagli con Chiellini scatena i tifosi

Il club bianconero vorrebbe introdurre altri due grandi ex nell'organico, ricostruendo fuori dal campo il terzetto difensivo che ha vinto quasi tutto

Ricomincio da tre. Da quei tre. Bonucci, Barzagli e Chiellini per anni sono stati l’asse portante della Juventus capace di vincere scudetti in serie, la celebre BBC che assieme a Buffon ha blindato la difesa bianconera (e anche quella della Nazionale) e l’idea sarebbe di ricostruire il terzetto per far ripartire la Signora malandata di questi tempi. Un’iniezione di juventinità per riportare quel Dna bianconero – quello del “vincere è l’unica cosa che conta”, tanto mancato in questi anni.

Conte più la BBC la mossa di Elkann

Per completare il quadro si sogna poi in panchina il ritorno di Conte, capace come nessuno di incarnare la mentalità di Madama. Ma se un Conte-bis verrebbe accolto con gioia dai tifosi, così non è per la BBC, tanto ammirata in campo quanto poco rassicurante fuori, almeno a sentire i fan sui social.

Il ruolo dei tre ex difensori

Chiellini è già dentro, operativo, e dalla prossima stagione avrà nuovi poteri. Per Bonucci, l’ultimo a chiudere con il calcio giocato nel 2024 (dopo un divorzio tutt’altro che amichevole), anche se è rientrato in Kings League, si pensa a un posto nel nuovo staff della prima squadra. A maggior ragione se si realizzasse il sogno di riportare Antonio Conte in panchina. A Barzagli, invece, la Juventus affiderebbe volentieri la guida di una squadra del vivaio. Qualche chiacchiera c’è già stata – riferisce la Gazzetta – e lo scenario intriga anche se andrebbero chiariti i rapporti di Bonucci con Giuntoli, visto che i due non si lasciarono affatto bene.

Dai tifosi arriva lo stop alla BBC

Fioccano i commenti sui social: “Sarebbe veramente la fine. Giá riprendere Chiellini e pensare di metterlo a comandare è follia, figuriamoci mettere in dirigenza Bonucci e Barzagli che hanno 0 competenze” e poi: “Bonucci dirigente alla Juve?? Non scherziamo” e anche: “Speriamo di no, non per loro (beh, per Bonucci un po’ sì), ma perché non si vede dietro alcun progetto, ma solo un maldestro tentativo di creare uno specchietto per le allodole x i tifosi” o anche: “Il peccato originale è il ritorno di Chiellini, da difensore ha quella mentalità difensivista del soffrire, hanno cambiato TM con Tudor per la difesa a 3-5, pensando al ritorno di Conte, e dei difensori Bonucci e Barzagli, società retrograda che pensa di tornare a difendere a 3-5″.

C’è chi scrive: “Sarà Scanavino a decidere tutto su mercato ed allenatore, Giorgio Chiellini sostituisce Calvo e possibile ingresso di Bonucci come 2° e Barzagli staff giovanili. Allenatore Tudor o Conte” e poi: “Stiamo per costruire il disastro definitivo con Chiellini, Bonucci, Barzagli e tutti quei democristiani amici della FIGC” oppure: “Resta comunque il dubbio che tipo di apporto potrebbero dare in società. Bonucci fino allo scorso anno ancora era in campo, Barza non so che fa, onestamente per me avrebbero la stessa utilità di una forchetta nel brodo” e ancora: “Bonucci ha più ego che cervello. In questo momento serve esattamente il contrario. Dunque l’ipotesi è quantomeno inutile.”.

Il web è scatenato: “Personalmente Bonucci non lo vorrei né come allenatore delle giovanili nè tanto meno nello staff tecnico” e poi: “Fare il calciatore e fare l’allenatore son due cose ben distinte. Stiamo cercando di puntare sui giovani (perlomeno nel settore giovanile) e lì affidi a gente che non ha mai allenato. Perché non partono anche loro da under 8, 9, 10, 11, 12? Solo perché sono Bonucci e Barzagli?” e poi: “La Juve dal 2018 con Cr7 è diventata la barzelletta d’Europa ma, la cosa tragica è che per “riacquisire” la juventinità si prendano in barca Bonucci! Quello che al primo gol fatto contro di loro ha esultato in faccia ai tifosi e che ha fatto causa (poi ritirata) alla Juve. Pena” e infine: “Fare il calciatore e fare il dirigente sono due galassie differenti…Anche no, grazie”.