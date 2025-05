Juve, Bonucci torna a giocare grazie a Moggi e Fedez: l’ex bianconero capitano dei Boomers in Kings League

L'ex bianconero si mette in gioco entrando nella squadra del rapper e dell'ex dirigente della Juventus per la fase finale del torneo nato da un'idea di Gerard Piqué

Leonardo Bonucci torna in campo. L’annuncio è arrivato in giornata con l’ex Juventus che ha scelto di riallacciare gli scarpini e lanciarsi nell’avventura della Kings League, che entra nella fase calda con i quarti di finale, nella squadra di Moggi e Fedez.

Bonucci in Kings League

A 38 anni, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo al termine dell’avventura in Turchia con il Fenerbahçe, Bonucci torna in campo per aiutare Moggi e Fedez. Da oggi, l’ex Juventus si lega, infatti, ai Boomers, squadra del rapper e dell’ex dirigente bianconero in Kings League, che hanno scelto il campione d’Europa per dare un boost alla propria formazione – che si è presa i playoff grazie al sesto posto in regular season – in vista delle gare valevoli per i quarti di finali.

L’annuncio sui social

Nel video di presentazione diffuso sui social, Fedez annuncia così il nuovo innesto per rinforzare il reparto difensivo: “Ragazzi se siamo a Torino oggi non è un caso…”. Interviene, dunque, Bonucci, che con ironia chiede: “… allora, chi è il capitano qua?”, prima di vedersi consegnare dal rapper la maglietta numero 19, che indossava anche nella sua carriera da professionista.

Bonucci alla sfida Stallions

Bonucci aveva già calcato i campi del torneo nato da un’idea dell’ex difensore del Barcellona, Gerard Piqué, lo scorso gennaio, quando indossò la fascia da capitano della Nazionale italiana alla Kings World Cup Nations 2025, il Mondiale della Kings League in cui gli azzurri non fecero proprio una grandissima figura. Oggi, però, Bonucci ha l’opportunità di riprovarci nella gara che metterà i Boomers davanti all’ostacolo Stallions, squadra dello streamer Blur, che ha chiuso la stagione regolamentare al terzo posto in classifica. Appuntamento il prossimo 10 maggio alla Fonzies Arena.