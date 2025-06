Milan, Vlahovic prima scelta, Retegui l'alternativa: Allegri vuole un Diavolo a forti tinte... bianconere

In uscita dalla Juventus, dopo Chiesa, Rabiot e Cambiaso, anche il serbo sul taccuino di Tare. Retegui potrebbe essere l'alternativa, ma sul web i tifosi del Diavolo si dividono

Forte interesse del Milan per Dusan Vlahovic. Questa l’indiscrezione emersa nelle ultime ore e che sta scaldando il web rossonero, e non solo. In scadenza nel 2026, il serbo non pare intenzionato a rinnovare con la Juventus e il Diavolo, su indicazione di Massimiliano Allegri, ci starebbe facendo più di un pensiero.

Il Milan piomba su Vlahovic

Il Milan del nuovo corso firmato Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. Una forma che potrebbe essere a forti tinte… bianconere. In attesa di definire la cessione di Tijjani Reijnders al City e di trovare l’accordo con Luka Modric, il neo tecnico rossonero e Igli Tare continuano a sondare il mercato alla ricerca di profili per rinforzare una rosa che, stando alle voci di questi primi giorni di movimenti, destinata a cambiare connotati in modo significativo.

Tra le strade più battute sembrano esserci quelle che portano a diversi giocatori (o ex) della Juventus. Dopo i profili dei vari Federico Chiesa, Adrien Rabiot e Andrea Cambiaso emersi negli scorsi giorni, il nome nuovo delle ultime ore è quello di Dusan Vlahovic, che difficilmente rinnoverà con la Vecchia Signora e che potrebbe accasarsi sulla sponda rossonera del Naviglio.

Il nodo ingaggio e la strategia di Tare

Al netto di un accordo (seppur presumibilmente al ribasso) da trovare con la Juventus, ovviamente, il principale nodo da sciogliere (ma si può anche semplicemente parlare di ostacolo) resta l’ingaggio dell’ex Fiorentina, che difficilmente abbasserà di troppo le proprie pretese. I 12 milioni di euro netti a stagione garantiti dall’accordo con i bianconeri il Milan non potrà mai metterli e così, come riportato da calciomercato.com, il Diavolo proverebbe a spingere sulla durata del contratto mettendo sul piatto cinque anni di ingaggio a 7 milioni di euro a stagione, a cui sommare importanti bonus.

Retegui seconda scelta

La strada resta in salita, ma è chiaro che con un profilo come Dusan in uscita dalla Juventus, Allegri chiederà al Milan e a Tare di tenere monitorata la situazione. D’altronde, che il Diavolo sia alla ricerca di una prima punta lo si era già capito nella giornata di ieri, che ha visto l’entourage di Mateo Retegui fare visita in via Aldo Rossi per valutare i margini di manovra. La sensazione, però, è che, se dovesse aprirsi uno spiraglio vero per Dusan, il Milan andrebbe deciso su di lui, abbandonando la pista per l’italoargentino dell’Atalanta, capocannoniere del campionato appena concluso.

Tifosi rossoneri tra speranze e dubbi

Valutazioni, insomma, e un Milan che davvero potrebbe ritrovarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con una rosa un po’ più bianconera. Sui social, intanto, tanti tifosi del Diavolo sembrano apprezzare il possibile approdo di Vlahovic a San Siro. “Sarebbe tanta tanta roba ma tanta”, si legge e ancora: “Retegui incompatibile con Gimenez, mentre con Vlahovic che cuce il gioco e sportella Gimenez farebbe 20 goal con una gamba sola”, “Per me sarebbe un bel colpo”, “Giocatore che ha potenziale ma totalmente sfiduciato, può essere un gran colpo se spalma l’ingaggio”.

Non mancano, in ogni caso, anche i dubbi, con tanti tifosi che preferiscono Gimenez a Vlahovic e altri che non dimenticano le frizioni con Allegri in bianconero. “Ma come fai dai, giocatore uguale a Gimenez, non sa stoppare un pallone. Ma non solo, regali soldi ad una diretta concorrente. Che schifo”, scrive qualcuno, e ancora: “Allegri ha distrutto Vlahovic ricordiamolo..”, “1 anno dalla scadenza per ritrovarsi allegri ahahahhaha invece di aspettare la scadenza e decidere lui dove andare”, “Ma per carità.. meglio Gimenez senza dubbio”, “Chi lo paga? Gimenez è 30 volte più forte di questo scandalo”.