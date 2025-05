Juventus, parte la caccia a Gyokeres: è la prima alternativa a Osimhen, ma il web ha un'altra idea

I bianconeri si iscrivono alla corsa per il centravanti svedese dello Sporting Fc in alternativa al nigeriano del Napoli: ha la clausola di 100 milioni, ma con 70 l'affare si può chiudere. Ma occhio alla concorrenza dell'Arsenal

Di ottimi attaccanti svedesi ne è piena la storia, non ultimissimo un certo Zlatan Ibrahimovic, ma la tradizione scandinava continua a rinnovarsi nei gol e nelle giocate di Viktor Gyokeres, attaccante da 39 gol e 7 assist in 33 presenze nell’ultima Primeira Liga portoghese.

Gyokeres, numeri da fenomeno

Il 26enne dello Sporting Club de Portugal sarà uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo, sia perché c’è sempre “fame di attaccanti”, sia perché il ragazzo sembra avere tutte le carte in regola per sfondare in uno dei campionati più importanti d’Europa. I suoi 68 gol in due anni (solo in campionato, in totale sono 97 centri su 102 presenze) hanno consentito ai biancoverdi di Lisbona di rompere il duopolio Porto-Benfica: a ben vedere, la clausola rescissoria di 100 milioni imposta dal suo club alla firma del contratto (che scade nel 2028) ha avuto valore profetico.

L’idea della Juventus

Una clausola che il futuro acquirente spera di poter limare: a novero delle pretendenti, secondo la Gazzetta dello Sport, si sarebbe iscritta anche la Juventus, che ha dato via al casting del post-Vlahovic (fermo restando che la posizione di Kolo Muani è tutta da definire). La concorrenza è numerosa e ricca, tra club arabi e inglesi, e i bianconeri non si illudono. Ma, intanto, muovono i primi passi.

Juve, Osimhen prima scelta

Anche perché l’affare Osimhen, che resterebbe il primo obiettivo dei bianconeri, nasconde più di un semplice intoppo: il nigeriano di proprietà del Napoli ha una clausola da 75 milioni di eurovalida solo per l’estero, ma De Laurentiis non intende fare sconti anche se il calciatore è in scadenza di contratto. Soprattutto alla Juventus, soprattutto se Antonio Conte dovesse decidere di tornare al suo primo amore. Ecco che allora la pista Gyokeres acquista concretezza, anche perché l’esborso economico per lo svedese sarebbe simile, con “qualche” euro risparmiato sull’ingaggio.

Osimhen-Gyokeres, tra clausole e ingaggi

Sulla clausola da 100 milioni di Gyokeres i bianconeri contano di limare almeno trenta milioni: va però detto che, se Osimhen guadagna 11 milioni netti, può ancora usufruire degli sgravi fiscali del Decreto Crescita. Gyokeres non avrebbe questo beneficio, ma ha un ingaggio notevolmente inferiore di quello del nigeriano, che comunque al lordo costerebbe meno di Vlahovic (che a bilancio vale circa 24 milioni).

Anche l’Arsenal su Gyokeres

Se nel caso di Osimhen il principale ostacolo è De Laurentiis, per quanto riguarda lo svedese il problema è nella concorrenza in particolare dell’Arsenal, che ha i nomi di Gyokeres e Benjamin Sesko del Lipsia in cima alla lista dei desideri. Eppure, la Juventus dovrà muovere anche più di una pedina in attacco: perché Vlahovic sembra in procinto di lasciare Torino, in particolare dopo il siparietto con con i tifosi in cui non ha nascosto un po’ di tensione per la vicenda. Alla domanda “Dusan, rimani Dusan?” il centravanti prima non ha risposto, prendendo tempo, e poi ha replicato: “Non è una domanda per me“.

Gyokeres, il web bianconero è scettico

Eppure, nonostante i numeri di Gyokeres, il web non è del tutto sicuro della sua capacità di adattarsi alla Serie A, come dice Abob: “È fortissimo…ma in Portogallo. Spesso dal campionato Lusitano arrivano pacchi clamorosi (penso al Trivela Quaresma)”. Mentre Giuseppe la vede in altro modo: “Il problema non è chi prendere in attacco, ma metterlo in condizione di fare l’attaccante vero…Altrimenti si rischia solo di rovinare il giocatore tipo Vlahovic”. Mauro non ha dubbi: ” Questo è molto meglio di Osimhen!!”. Sebastien ha idee diverse: “Acquisti frettolosi… non si compra mai a prezzo alto ma a prezzo di saldo o quando il giocatore non è ancora sotto le luci dei riflettori”. Così come Alex: “Si così roviniamo anche questo”.