Elfsborg-Roma, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Juric cerca il primo successo europeo in trasferta, in casa della formazione svedese. Le incertezze sull'undici da schierare per interrompere il digiuno di risultati

La Roma è costretta a trovare la concentrazione e la testa giuste in Europa League contro l’Elfsborg. I giallorossi hanno centrato la vittoria in rimonta contro il Venezia e un pari contro l’Atletico Bilbao. Rispetto ai capitolini, gli avversari di questa sera arrivano con un numero importante di partite di campionato alle spalle e un risultato incoraggiante in Europa. Appuntamento per seguire live la Roma oggi, giovedì 3 ottobre, alle 21.

Europa League: Lazio-Nizza, quando si gioca

Juric è arrivato in corsa e di corsa dovrà riportare la Roma a dei livelli adeguati anche in Europa League. Al debutto nella competizione continentale, i giallorossi hanno pareggiato con l’Atletico Bilbao e messo via un risultato che adesso potrebbe essere di diverso valore. Dalla sua, l’allenatore ha pochi dubbi in termini di formazione, ma dovrà individuare l’undici vincente contro gli svedesi dell’Elfsborg.

Le info per collegarsi e seguire live la partita:

Partita: Elfsborg-Roma

Dove: Boras Arena

Quando: giovedì 3 ottobre 2024

Orario: 21

Diretta tv: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Elfsborg-Roma in diretta TV

Chi vorrà seguire in tempo reale Elfsborg-Roma potrà sintonizzarsi e seguire la diretta televisiva in programma oggi a partire dalle 21 su Sky, che trasmetterà in esclusiva la sfida dei giallorossi.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la partita sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La diretta inizierà alle 21 e verrà anticipata da un pre-partita in studio che si ritroverà poi a fine match con commenti e interviste.

Novità di questo giovedì sera, ricordiamo, è alle 23:30 After Party – Best of Europe, il nuovo appuntamento condotto da Federica Masolin che, in un’ora, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di sfide continentali, con i commenti di chi ha vissuto in prima persona le emozioni delle partite, per rivivere tutto il meglio delle Coppe. Ospiti in studio Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Europa League in tv e streaming!

Europa League, Elfsborg-Roma in streaming

Chi vorrà vedere Elfsborg-Roma in streaming potrà collegarsi e seguire live la partita sulla piattaforma NOW oppure ricorrere all’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky, con possibilità anche di acquistare il singolo evento sulla piattaforma. Le app sono presenti anche su smart-tv.

Le probabili formazioni

La Roma proverà dunque a aggiungere un risultato positivo alla sequenza inanellata fino a qui. Ma come schiereranno le rispettive squadre Juric e Hiljemark per evitare imprevisti non è affatto scontato. Qualche ritocco e un certo turnover che porterà a preferire una linea verde saranno inevitabili per garantire ai capitolini un centro che manca ancora in Europa League.

Ecco le probabili formazioni:

ELFSBORG (3-4-3): Pettersson; Larsson, Ibrahim, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; A. Zeneli, Baidoo, Qasem. All. Hiljemark

(3-4-3): Pettersson; Larsson, Ibrahim, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; A. Zeneli, Baidoo, Qasem. All. Hiljemark ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Paredes, Angeliño; Pellegrini, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric.

L’arbitro del match

Passiamo alla terna arbitrale: il direttore di gara di Elfsborg-Roma è Kristo Tohver (EST), assistenti: Silver Koiv (EST) e Sten Klaasen (EST), IV Ufficiale: Juri Frischer (EST).

Al VAR abbiamo Clay Ruperti (NED) e Marko Liiva (EST).