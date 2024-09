Pagelle Roma-Bilbao 1-1 di Europa League: Dovbyk ancora a segno, Paredes nega la vittoria a Juric

Beffa finale per i giallorossi, a cui non basta il terzo gol del centravanti ucraino. Super prestazione di Baldanzi e Koné, Ndicka guida alla grande la difesa.

Esordio in Europa League per la Roma di Ivan Juric, chiamata ad affrontare l’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde allo “Stadio Olimpico”. Ad Artem Dovbyk risponde nel finale Aitor Paredes, che nega la gioia della prima vittoria in una competizione europea al neo tecnico giallorosso. Grandissima prestazione di Baldanzi, seguito da un ottimo Ndicka. Nico Williams crea scompiglio nell’ultimo quarto di gara.

Roma-Athletic Bilbao 1-1: non basta Dovbyk, Paredes pareggia i conti

Il primo tempo di Roma-Athletic Bilbao è caratterizzato dallo straordinario approccio dei ragazzi di Ivan Juric, che trovano il gol con Artem Dovbyk al minuto 32, al termine di una splendida azione orchestrata da Dybala e rifinita da Angelino. La finalizzazione è affidata ancora una volta all’ex bomber del Girona. In mezzo al campo, i giallorossi dominano grazie alla fisicità di Koné e alle qualità di Tommaso Baldanzi, che spende un importante quantitativo di energie, dando tutto nell’ora di gioco che gli concede l’allenatore croato.

Nella ripresa, però, i padroni di casa calano vistosamente dal punto di vista fisico, lasciando campo e spazi alla formazione basca, che inizia a prendere metri e a schiacciare la Roma nella trequarti difensiva. Pur non creando particolari occasioni da gol nella prima mezzora del secondo tempo, gli ospiti riescono a trovare la zampata nel finale: calcio piazzato, traversone lento sul secondo palo, torre di Nunez e colpo di testa a porta sguarnita di Paredes, che fa esplodere il settore ospiti. È 1-1 il risultato finale, un punto per parte all’esordio in questa League Phase di Europa League.

Le Pagelle della Roma

Svilar voto 6: Partita tutto sommato tranquilla per l’estremo difensore serbo, molto attento in uscita e bravo a trasmettere serenità ai suoi difensori.

voto 6: Partita tutto sommato tranquilla per l’estremo difensore serbo, molto attento in uscita e bravo a trasmettere serenità ai suoi difensori. Mancini voto 6,5: Gioca molto vicino a N’Dicka, cercando di fare densità al limite dell’area di rigore capitolina. Contiene l’onda d’urto basca, contenendo gli scatti di Guruzeta e i guizzi di Inaki Williams.

voto 6,5: Gioca molto vicino a N’Dicka, cercando di fare densità al limite dell’area di rigore capitolina. Contiene l’onda d’urto basca, contenendo gli scatti di Guruzeta e i guizzi di Inaki Williams. Ndicka voto 7: Prova maiuscola del centrale giallorosso, che guida con autorevolezza il pacchetto arretrato di Ivan Juric, vincendo tutti i duelli aerei nell’arco dei 90 minuti. Colonna portante della Roma.

voto 7: Prova maiuscola del centrale giallorosso, che guida con autorevolezza il pacchetto arretrato di Ivan Juric, vincendo tutti i duelli aerei nell’arco dei 90 minuti. Colonna portante della Roma. Hermoso voto 6,5: L’esperto difensore ex Atletico Madrid regge l’uno contro uno con Inaki Williams, soffrendo il giusto e facendo valere la sua fisicità sul centro-sinistra.

voto 6,5: L’esperto difensore ex Atletico Madrid regge l’uno contro uno con Inaki Williams, soffrendo il giusto e facendo valere la sua fisicità sul centro-sinistra. Celik voto 5,5: Attento, ordinato, diligente, nei primi 45 minuti. Poi soffre l’ingresso in campo di Nico Williams, che crea più di qualche problema al reparto difensivo capitolino; dal 71′ Abdulhamid voto 6: Non commette particolari errori, provando a risolvere alcune mischie con pragmatismo. Mostra margini di miglioramento.

voto 5,5: Attento, ordinato, diligente, nei primi 45 minuti. Poi soffre l’ingresso in campo di Nico Williams, che crea più di qualche problema al reparto difensivo capitolino; dal 71′ voto 6: Non commette particolari errori, provando a risolvere alcune mischie con pragmatismo. Mostra margini di miglioramento. Cristante voto 5,5: Uomo d’ordine a centrocampo e ottimo schermo dinanzi alla difesa, ma non contrasta Paredes sullo stacco che regala l’1-1 ai baschi.

voto 5,5: Uomo d’ordine a centrocampo e ottimo schermo dinanzi alla difesa, ma non contrasta Paredes sullo stacco che regala l’1-1 ai baschi. Koné voto 7: Autentico tuttocampista della Roma, disputa una partita straordinaria per quantità, sostanza e presenza davanti alla retroguardia. È già l’idolo del popolo giallorosso e un riferimento per Juric; dall’81’ Paredes s.v.

voto 7: Autentico tuttocampista della Roma, disputa una partita straordinaria per quantità, sostanza e presenza davanti alla retroguardia. È già l’idolo del popolo giallorosso e un riferimento per Juric; dall’81’ Angelino voto 6,5: Autore dell’assist per il gol di Artem Dovbyk, si conferma uno dei pilastri dell’undici titolare, per esperienza e letture difensive.

voto 6,5: Autore dell’assist per il gol di Artem Dovbyk, si conferma uno dei pilastri dell’undici titolare, per esperienza e letture difensive. Dybala voto 6,5: Fa partire l’azione che porta al gol del vantaggio targato Dovbyk, per poi sfornare tante buone giocate. Si gestisce; dal 46′ Soulé voto 5,5: La Roma vive un secondo tempo di particolare sofferenza e il fantasista cresciuto nella Juve patisce tale situazione.

voto 6,5: Fa partire l’azione che porta al gol del vantaggio targato Dovbyk, per poi sfornare tante buone giocate. Si gestisce; dal 46′ voto 5,5: La Roma vive un secondo tempo di particolare sofferenza e il fantasista cresciuto nella Juve patisce tale situazione. Baldanzi voto 7: Primo tempo superlativo dell’ex fantasista dell’Empoli, che duetta alla grande con Dybala e inventa sulla trequarti offensiva, senza rinunciare alla fase difensiva. Dispendio di energie enorme, ma ne vale la pena; dal 67′ Pisilli voto 5,5: Entra in un momento complicato, non riuscendo a dare il solito apporto.

voto 7: Primo tempo superlativo dell’ex fantasista dell’Empoli, che duetta alla grande con Dybala e inventa sulla trequarti offensiva, senza rinunciare alla fase difensiva. Dispendio di energie enorme, ma ne vale la pena; dal 67′ voto 5,5: Entra in un momento complicato, non riuscendo a dare il solito apporto. Dovbyk voto 7: Si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol, finalizzando al meglio il traversone del solito Angelino. Si è sbloccato l’ex Girona e non sembra avere intenzione di fermarsi. Non basta per regalare i tre punti alla Roma; dall’81’ Shomurodov s.v.

voto 7: Si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol, finalizzando al meglio il traversone del solito Angelino. Si è sbloccato l’ex Girona e non sembra avere intenzione di fermarsi. Non basta per regalare i tre punti alla Roma; dall’81’ All. Juric voto 6: Alla prima apparizione da allenatore in una competizione europea, il croato sfiora una vittoria importantissima. Impatto più che positivo sulla realtà capitolina, nonostante un arrivo caratterizzato dalle polemiche che hanno accompagnato l’esonero di De Rossi. Primo tempo fantastico dei suoi, mentre nella ripresa appare più rinunciatario, complice un evidente calo fisico. Non riesce a trovare le giuste contromisure e viene beffato. Luci ed ombre.

Top e Flop dell’Athletic Bilbao

TOP

Paredes voto 6: Battaglia con Dovbyk per tutta la partita, avvalendosi dell’ausilio di Vivian, mettendo a referto una buona prestazione nel complesso. Nel finale, trova un gol pesantissimo, pareggiando i conti all’Olimpico con un colpo di testa da distanza ravvicinata.

voto 6: Battaglia con Dovbyk per tutta la partita, avvalendosi dell’ausilio di Vivian, mettendo a referto una buona prestazione nel complesso. Nel finale, trova un gol pesantissimo, pareggiando i conti all’Olimpico con un colpo di testa da distanza ravvicinata. Nico Williams voto 6,5: Entra e crea scompiglio sul versante mancino del reparto offensivo della Roma. Mette in difficoltà Mancini e Celik.

FLOP