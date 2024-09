Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori16:06

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Athletic Bilbao, valida per la prima giornata del girone unico dell'Europa League 2024/25.16:06

Si apre all'Olimpico l'undicesima stagione europea consecutiva per la Roma che, nelle ultime quattro, è sempre arrivata almeno in semifinale tra Europa e Conference League, riuscendo anche a vincere quest'ultima nella stagione 2021/22. Nella Capitale arriva l'Athletic Bilbao che torna invece in Europa dopo sei stagioni lontano dai palcoscenici continentali e desideroso quindi di ben figurare sin da subito. I tifosi baschi sognano infatti di arrivare fino in fondo alla competizione e, magari, aggiungere un altro trofeo in bacheca dopo la Copa del Rey vinta l'anno scorso. Si affrontano quindi subito due squadre blasonate oltre che tra le favorite per la vittoria finale. Calcio d'inizio alle ore 21.16:18

Dirige il match il bulgaro Kabakov, coadiuvato dai connazionali Margaritov e Valkov come assistenti, oltre che dal quarto ufficiale Gidzhenov. Anche il VAR, Draganov, è bulgaro mentre l'AVAR sarà il serbo Markovic.16:16

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: 3-5-2 per i giallorossi. Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Celik, Koné, Cristante, Baldanzi, Angelino - Dybala, Dovbyk. A disposizione: Marin, Ryan, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Soulé, Pisilli, Sangare, El Shaarawy.20:38

FORMAZIONE UFFICIALE ATHLETIC: baschi col 4-2-3-1. Agirrezabala - Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche - Prados, Inigo Ruiz - Inaki Williams, Unai Gomez, Djalò - Guruzeta. A disposizione: Padilla, Vesga, Berenguer, Nico Williams, Nunez, Lekue, De Marcos, Marton, Herrera, Serrano, Jaureguizar, Boiro.21:02

Turnover quasi inesistente per Juric che sceglie la continuità rispetto alla vittoria sull'Udinese in campionato. Oltre al cambio obbligato per l'infortunio di capitan Pellegrini, il tecnico croato ne cambia solamente due. Hermoso trova infatti spazio in nella difesa a tre davanti a Svilar con Mancini e Ndicka, Angelino viene avanzato a tutta fascia sulla sinistra con El Shaarawy che va in panchina. Celik viene confermato a destra mentre in mezzo al campo, insieme a Cristante, ci sono le altre due novità: Koné e Baldanzi partono dal 1'. In attacco ci sarà invece la coppia Dybala-Dovbyk.20:46

Sono molti di più i cambi operati da Valverde rispetto alla vittoria netta sul Celta dello scorso weekend in Liga. Nel reparto arretrato le uniche conferme sono per il portiere Agirrezabala e la coppia centrale Vivian-Paredes, De Marcos e Boiro invece partono dalla panchina con Gorosabel e Berchiche al loro posto sugli esterni. A centrocampo con Prados c'è Inigo Ruiz e non Jaureguizar. L'unica punta sarà ancora Guruzeta con Inaki Williams, Gomez e Djalò a supportarlo. Panchina iniziale per Nico Williams e l'ex Toro Berenguer.21:01

E' tutto pronto all'Olimpico dove si attendono solo le due squadre in campo per dare il via al match.20:51

Si comincia!21:01

2' Subito proteste giallorosse per un fallo di Hermoso su Inaki Williams ma l'arbitro è irremovibile.21:03

3' Athletic pericoloso in area con la girata al volo di Guruzeta che termina però ampiamente a lato.21:03

3' Altra incursione dei baschi in area giallorossa, Hermoso spedisce il cross di Inaki Williams in corner.21:04

4' Altro calcio d'angolo per l'Athletic dopo una deviazione giallorossa.21:04

4' Guruzeta alza troppo la gamba in area di rigore e colpisce Koné al volto. Kabakov ferma tutto e assegna un calcio di punizione alla Roma.21:05

6' Roma che per ora sta faticando a costruire gioco, grande pressing degli ospiti in queste prime fasi di gioco.21:06

7' Lancio lungo di Ndicka, Angelino prova la sponda di testa anticipando Gorosabel ma viene pescato in fuorigioco.21:07

8' Djalò va via di forza a Mancini in area di rigore presentandosi a tu per tu con Svilar che gli chiude lo specchio. C'era però fallo dello spagnolo e si riparte con una punizione per i giallorossi.21:09

9' Lancio di Hermoso a cercare Baldanzi, Paredes sbaglia l'intervento e il numero 35 guadagna calcio d'angolo facendogli carambolare la palla addosso.21:10

10' Non riesce lo schema giallorosso sul tiro dalla bandierina, l'Athletic allontana la sfera dalla propria area ma il possesso resta degli uomini di Juric.21:10

12' Aggancio e destro di Inaki Williams in area giallorossa, palla altissima sopra la traversa.21:12

13' Caduta rovinosa di Gorosabel, Kabakov ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni del terzino basco che però si rialza quasi subito riprendendo il proprio posto in campo.21:14

14' Cristante prova l'apertura a destra per Dybala ma sbaglia completamente mandando la palla direttamente a fondo campo.21:14

15' Intervento energico di Koné su Inigo Ruiz, Kabakov fischia fallo al giocatore francese.21:16

16' Grande lavoro di Prados sulla destra, Baldanzi è costretto a concedere un corner per fermare l'avanzata dell'avversario.21:16