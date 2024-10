De Rossi, il “vaffa” social della moglie Sarah Felberbaum alla Roma dopo l’esonero   

L’attrice è partita col marito per l’Islanda e ha pubblicato una serie di foto della vacanza: in una di queste un messaggio piuttosto esplicito alla dirigenza giallorossa

Daniele De Rossi ha fatto calare il silenzio sull’esonero da parte della Roma, provando a dimenticare l’amaro addio al club giallorosso con una vacanza in Islanda insieme alla moglie Sarah Felberbaum. Ora, però, a commentare a modo suo la decisione della Roma è l’attrice attraverso un messaggio social piuttosto esplicito…

Roma, De Rossi in Islanda con la moglie dopo l’esonero

Dopo l’esonero dalla Roma Daniele De Rossi ha mostrato grande rispetto nei confronti del suo ex club e della tifoseria giallorossa evitando di commentare la decisione della dirigenza. La moglie Sarah Felberbaum, invece, ha pensato bene di far sapere cosa pensa del comportamento tenuto dalla società capitolina nei confronti del marito con un messaggio social diventato virale in queste ore.

Roma, la foto pubblicata dalla moglie di De Rossi

La Felberbaum, sposata con De Rossi dal 2015, ha pubblicato alcune foto dall’Islanda, paese in cui è volata insieme al marito per aiutarlo a distrarsi e a dimenticare il boccone amaro dell’esonero che l’ex capitano giallorosso ha dovuto ingoiare. In una di queste compare una borsa dell’attrice con una scritta forse poco elegante, ma sicuramente dal significato cristallino: “F…k it, let’s go to Iceland!”, ovvero “Vaff…o, andiamo in Islanda!”. Come a dire: molliamo i problemi e godiamoci la bellezza di un luogo remoto come l’isola scandinava.

Il “vaffa” social alla Roma della moglie di De Rossi

Per la Felberbaum, però, il messaggio sulla borsa ha un significato più specifico, come spiegato nella didascalia che accompagna la foto. “La prima foto riassume la mia reazione alla notizia”, scrive l’attrice, riferendosi ovviamente all’esonero subito dal marito.

“Tutte le altre – ha poi aggiunto la Felberbaum riferendosi alle altre foto – sono un riassunto di quanto sia bello viaggiare e vedere il mondo insieme a quel biondo lì. Che amiamo un po’ tutti (si si è anche vostro, lo amate anche voi bla bla bla)”. Un modo per tirare su il morale di De Rossi e ricordargli l’affetto che il mondo giallorosso, esonero o meno, sentirà sempre per lui.