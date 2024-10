Roma, Osvaldo ringrazia Totti e De Rossi: "Anche grazie a loro sono fuori dal tunnel"

L'ex bomber italo-argentino ai microfoni di TyC Sports ha parlato delle sue condizioni di salute rivelando alcuni curiosi retroscena

Daniel Osvaldo è tornato a parlare della sua depressione. L’ex calciatore, alcuni mesi fa, è stato protagonista di un toccante video in cui, tra le lacrime, ha condiviso pubblicamente il suo problema con la depressione, un disturbo sempre più comune tra gli atleti d’élite. Ora musicista e cantante della sua band, Barrio Viejo, Osvaldo è riapparso ai microfoni di TyC Sports, dove ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato questo periodo difficile della sua vita. Ha inoltre menzionato le numerose persone del mondo del calcio che lo hanno sostenuto e aiutato a superare questo momento così delicato.

Osvaldo: “Sono sprofondato in una profonda oscurità”

L’ex attaccante del Boca Juniors ha condiviso i suoi momenti più difficili: “Ho vissuto periodi molto complicati a causa di scelte sbagliate che ho fatto nella mia vita, e questo mi ha trascinato in uno stato di depressione, in un’oscurità profonda. Per fortuna, sono riuscito a rendermene conto e a chiedere aiuto, che era proprio lo scopo del video che ho pubblicato: far sapere alle persone cosa stavo attraversando, così da non potermi più nascondere e salvarmi”.

L’ex Boca Juniors: “Mi sono sentito amato”

Era marzo di quest’anno quando Daniel Osvaldo ha pubblicato sui social un video in lacrime, in cui si sfogava, con la voce rotta e colma di sofferenza, annunciando di soffrire di depressione. In quel momento difficile, ha ricevuto il supporto di tante persone care: dalla sua famiglia agli amici, fino a diverse figure del mondo del calcio. “De Rossi, Totti, Perrotta mi hanno scritto, ma anche altri ex compagni di squadra della Roma, facendomi sentire tutta la loro vicinanza. Mi hanno contattato calciatori da tutto il mondo, alcuni dei quali non conoscevo nemmeno. Mi sono sentito sostenuto e amato e ne avevo bisogno”, ha raccontato Osvaldo.

Il video non è stato solo uno sfogo personale, ma anche un messaggio per chiunque si trovi nella sua stessa situazione: l’importanza di chiedere aiuto. “A volte pensi di poter fare tutto da solo, ma poi ti rendi conto che non è così e che devi chiedere aiuto. Tante persone mi hanno scritto dicendomi che stavano attraversando lo stesso problema e che quel video le ha aiutate. La gente pensa che, per ciò che vede sui social, siamo sempre felici, ma non è così: i social mentono”, ha concluso l’ex calciatore.

Osvaldo: “Sono di nuovo una persona sana e allegra”

Ora Osvaldo ammette di stare molto meglio: “Sono riuscito ad andare avanti grazie alla mia famiglia e ai miei amici straordinari. Sono sempre stati al mio fianco, non facendomi sentire mai da solo. La verità è che oggi sto molto meglio, tornando a essere il Dani che sono sempre stato, una persona sana e allegra. Mi mancava questa versione di me stesso, e ora la sto riscoprendo”.

Infine, l’ex attaccante del Boca Juniors ha rivelato alcuni retroscena curiosi: “Mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli. Ci fu un periodo in cui mi volevano fortemente, ma alla fine presero Higuain. Invece, quando ero alla Juventus avevamo la nostra sala fumatori. Ci capitava di fumare fuori all’aeroporto quando andavamo in trasferta. Solo chi non ha mai giocato in Italia non conosce queste cose”.