Osvaldo, depressione, alcol e droga: la confessione choc e le lacrime dell’ex Roma, Inter e Juve

L’ex attaccante racconta su Instagram i suoi problemi di salute mentale ed economici, spiegando di essersi affidato senza risultati anche a un trattamento psichiatrico

14-03-2024 14:14

Pablo Daniel Osvaldo si aggiunge al lungo elenco di sportivi che si sono ritrovati alle prese con depressione e dipendenze una volta chiusa la loro carriera. L’ex attaccante, che in carriera ha giocato anche per Roma, Inter, Juventus e per la Nazionale italiana s’è lasciato andare a una confessione choc sul web: “Sono depresso, dipendente da alcol e droga e ho speso tutti i miei soldi. Vivo chiuso in casa”.

Osvaldo, la confessione choc dell’ex Roma, Inter e Juve

Pablo Daniel Osvaldo ha messo da parte da tempo la “mitraglia”, il gesto con il quale festeggiava i suoi gol, ma da allora ha imboccato una strada pericolosa, purtroppo comune a tanti altri sportivi e personaggi di successo che hanno perso il controllo sulla propria vita. L’ex calciatore ne ha parlato in una confessione fiume su Instagram, una dichiarazione che pare un grido d’aiuto da parte dell’ex attaccante che in Italia ha indossato la maglia di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus, Inter e anche della Nazionale.

Osvaldo choc: “Depressione, alcol e droga i miei problemi”

Depressione, alcol, droga, problemi economici: questi i guai che affliggono Osvaldo. “Per me è difficile ma credo sia arrivato il momento perché sono abbastanza disperato e non me la sto passando bene per niente – inizia l’ex calciatore rivolgendosi ai suoi follower -. Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione che mi ha portato ad alcune dipendenze, alcol e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Quello che voglio raccontare e condividere con voi è che sto facendo un trattamento psichiatrico, prendendo medicine, ho una malattia specifica, perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze, cado nell’autodistruzione e praticamente vivo solo chiuso in casa, non vado da nessuna parte, non mi interessa alzarmi dal letto, uscire dalla mia camera, mangiare”.

Osvaldo e la trasformazione per la depressione

Osvaldo dice di sentirsi un’altra persona rispetto a quando giocava a calcio. Colpa della depressione, aggravata dalle dipendenze sviluppate negli anni. “Sono caduto in dipendenze molto brutte che hanno solo peggiorato la mia depressione – continua Osvaldo -, mi fa soffrire non aver voglia di condividere le cose con la mia famiglia, i miei figli. Racconto questo non per fare la vittima, per niente, ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate”.

“Sto facendo un trattamento psichiatrico – aggiunge l’ex attaccante -, ma è difficile uscirne, torno a cadere nelle dipendenze, e mi allontano dalla gente che amo, nel passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Questa è una persona che non riconosco”.

Osvaldo, i problemi economici e la richiesta di aiuto

Osvaldo racconta che la depressione e l’abuso di alcol e droghe l’hanno condotto in un abisso dal quale è complicato tirarsi fuori, anche perché le sue condizioni economiche in questo momento non sono facili. “Da solo non ne esco, voglio uscirne, voglio tornare a essere quello di prima – prosegue l’ex azzurro -. Ora non so come uscire da questa casa, non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei soldi. Sono sempre stato un buon amico, un buon compagno, speravo di essere un buon padre”. Il finale, con le scuse alla ex compagna Daniela Ballester, è una richiesta di aiuto da parte di Osvaldo. “Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela. Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze e spero che ora che tutti sanno ciò che sto passando mi aiutino. Chiedo di tornare quello di prima, e niente di più”.