Dani Osvaldo rinasce con il ballo: troppi errori nel suo passato

Dani Osvaldo ha abbandonato il calcio per realizzare il sogno di vivere di musica. il pubblico, non propriamente calciofilo, ha imparato a conoscerlo grazie alla sua partecipazione all’edizione ormai prossima all’epilogo di Ballando con le stelle, il dance show condotto su Rai Uno da Milly Carlucci.Osvaldo è stato ospite di Caterina Balivo, nel suo Vieni da me, e si prestato a un’intervista in puro stile Balivo. “Ho fatto una bellissima esperienza!”, ha detto l’ex giocatore di Fiorentina e Roma. L’ex calciatore è apparso un po’ assonnato, cosa che ha ammesso: “Sono andato a dormire tardi”.

Caterina Balivo ha approfittato della situazione per sdrammatizzare e gli ha fatto portare un caffè mentre era impegnata nell’intervista con Claudia Koll. Dopo questo simpatico siparietto, è arrivato il momento per l’ex attaccante di raccontarsi. A partire dai suoi figli: Morrison, Gianluca, Victoria e Maria Helena. “Sono la cosa più importante che ho. Solo sapere che ci sono mi fa stare bene. Sono diventato papà a 20 anni ed è stato impegnativo. Non ero pronto, ho fatto degli errori, ma oggi ho un bellissimo rapporto con i miei figli”. La scelta di partecipare a Ballando con le Stelle è anche legata a loro, italianissimi. “Loro vivono a Firenze, quindi per essere più vicino ho accettato. Volevo recuperare il tempo perso, un po’ per il mio lavoro, un po’ per le liti con la mamma. Se una storia finisce bisogna andare oltre e pensare ai figli”.

“Non sono il tipo che parla dei problemi personali in tv, ma posso dire che oggi va meglio. Facciamo tutto quello che va fatto per loro”. L’ex attaccante si è lasciato andare a una promessa: “Se vinco lascio la coppa alle mie figlie, anche perché Victoria è ballerina. Sono innamorate di Veera. La piccola invece vuole giocare a calcio, ora bisogna convincere la mamma”. Ma chi è la donna che occupa il cuore di Osvaldo? La mamma (con cui ha ballato sul palcoscenico della Rai). “Mi sciolgo per mia madre, è una donna meravigliosa. Sono legato alla mia famiglia, ma mia madre è l’amore della mia vita. Un amore più grande di quello non c’è. Mi ha visto soffrire nel percorso della mia vita”. A tal proposito ha spiegato: “Si vede il bad boy e si pensa che sia sempre colpa mia, ma ho sofferto anche io”.

Il calcio ha occupato uno spazio della sua vita invadente, che non va rinnegato: “Ero un professionista, se no non riesci a giocare ad alti livelli. Mi sono stancato perché tutti avevano qualcosa da dire ma nessuno si metteva gli scarpini. Quindi ho deciso di cambiare vita”, ha spiegato Osvaldo. Infine, ha parlato di Daniele De Rossi, l’ex compagno che ha salutato all’Olimpico per la sua ultima partita: “Volevo essere in campo con lui. Ero dispiaciuto e avevo tanta nostalgia. Ho rivisto tante persone che non vedevo da tanto. Daniele è un campione, spero vada al Boca Juniors, la mia squadra del cuore”.

VIRGILIO SPORT | 29-05-2019 11:27