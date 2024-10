Bonucci: il futuro è azzurro Italia, l’ex difensore della Juventus entra nello staff dell’Under 20 di Corradi

Leonardo Bonucci comincia la sua carriera da allenatore come collaboratore tecnico nello staff dell’Under 20 di Bernardo Corradi: l’obiettivo è quella di fare esperienza e in vista c’è il Mondiale

Leonardo Bonucci muove i suoi primi passi nella carriera da allenatore. L’ex difensore della Juventus aveva annunciato sin da prima del suo ritiro come calciatore di avere come ambizione quella di sedere su una panchina (magari in futuro proprio quella della Vecchia Signora) ma nel frattempo comincia la sua gavetta, anche se si tratta di un esordio decisamente importante visto che torna a far parte del Club Italia.

La seconda vita di Leonardo Bonucci

La carriera da allenatore può cominciare per Leonardo Bonucci che vuole provare a imparare quanto più possibile su questo nuovo ruolo e magari bruciare le tappe in vista di prospettive ancora più importante. Subito dopo il ritiro da giocatore, Bonny ha cominciato il suo percorso riuscendo a ottenere il patentino allenatore UEFA B e ora arriva anche la prima vera opportunità con il ritorno nel Club Italia, nel giro di quella nazionale che lo ha sempre visto come grande protagonista e di cui è titolare dei 121 presenze, quarto giocatore italiano con più “caps” in azzurro.

Il ruolo nell’Under 20 di Corrado

L’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, entra a far parte dello staff della nazionale Under 20 allenata da Bernardo Corradi come collaboratore tecnico e non si tratta di un ruolo secondario o poco importante visto che l’Italia è qualificata al Mondiale Under 20 che è da sempre una vetrina molto importante. La prossima edizione della rassegna iridata è in programma dal 27 settembre al 19 ottobre 2025 in Cile con gli azzurri che sono tra le squadre già qualificate e nell’ultima edizione è arrivata la sconfitta solo in finale contro l’Uruguay per gli azzurri. Ovviamente l’obiettivo è quello di provare a centrare l’obiettivo più importante con Bonucci che porterà all’interno dello spogliatoio l’esperienza maturata con la gara della Juve e con quella della nazionale.

Bonucci pronto alla nuova avventura

Il “fine carriera” per un calciatore può essere un momento molto complicato. In più di un’intervista Francesco Totti ha rivelato quanto sia stato difficile per lui dire addio al calcio giocato. Leonardo Bonucci ha provato a fare questa transizione con delle idee molto precise e con la volontà di diventare un allenatore. Un’aspirazione condivisa da tanti altri ex calciatori ma l’ex difensore della Juve sembra avere le idee molto precise da questo punto di vista. L’esperienza con la nazionale Under 20 potrà essere sicuramente molto importante in vista degli obiettivi che si è prefissato per la sua seconda vita nel mondo del calcio.