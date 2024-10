Under 20 Portogallo-Italia 1-1: Vavassori risponde a Ribeiro, top e flop della sfida di Elite League

Il talento dell'Atalanta regala un punto prezioso a Corradi, nonostante le tante occasioni sprecate da Konaté. Non benissimo Bartesaghi, super Chiarodia

Dopo la sconfitta interna con l’Inghilterra, arriva la reazione dell’Italia U20, oggi impegnata contro i pari categoria del Portogallo, tra le mura dell’Estádio Efapel Cidade de Coimbra. Dominic Vavassori regala un pareggio alla squadra allenata da Bernardo Corradi, che sale a quota 4 nel girone di Elite League. Entriamo nel dettaglio di top e flop della sfida odierna.

U20, Portogallo-Italia 1-1: botta e risposta nel primo tempo

L’Italia U20 strappa un punto prezioso in Portogallo, muovendo la classifica del raggruppamento di Elite League, dopo due sconfitte consecutive contro Germania ed Inghilterra. Il gol di Dominic Vavassori evita il terzo ko di fila agli azzurrini di Bernardo Corradi, autori di una buona prestazione a Coimbra, nonostante lo svantaggio iniziale targato Ribeiro. Reazione immediata e tante occasioni sprecate dalla formazione azzurra, con la retroguardia italiana che ha messo a referto una prova di assoluto spessore, limitando le sortite offensive dei lusitani. Sugli scudi Corradi e il subentrato Chiarodia, che si conferma insostituibile al centro della difesa.

Un punto che serve più al Portogallo che all’Italia, ma gli azzurrini avranno modo di rifarsi nel mese di novembre contro Romania e Polonia, in due sfide che potranno dire molto sul futuro di Pafundi e compagni in questo torneo, utile ad effettuare alcuni test in vista delle competizioni più importanti.

Le Pagelle dell’Italia u20

voto 6: Serata tranquilla per l’estremo difensore azzurro, incolpevole sul gol di Ribeiro in avvio. Guida con personalità il reparto difensivo. Bakoune voto 6: Un po’ timido nel primo tempo, più intraprendente nella ripresa. Può crescere.

voto 6,5: Nessun legame di parentela con il ct, ma solo straordinaria applicazione al centro della retroguardia italiana. Cresciuto nelle giovanili del Vicenza, è ora in attesa della grande occasione in maglia Verona; dal 54′ voto 7: Entra con il piglio giusto, effettuando subito una super chiusura in area di rigore. Solido e affidabile, fondamentale nel finale. Bartesaghi voto 5,5: Il difensore del Milan, reduce da un esordio sfortunato in Serie A, disputa una partita ordinata, pur dovendosi confrontare con un avversario scomodo come Rego.

voto 7: Uno dei migliori dei suoi, al di là del gol realizzato. Svaria su tutto il fronte offensivo, dando sempre un’opzione ai compagni. Il classe 2005 dell’Atalanta mette in vetrina tutto il suo talento; dal 54′ voto 6,5: Grande impatto sul match e tante giocate di fino, utili a tenere alto il baricentro dell’Italia nel momento di grande difficoltà affrontata dalla squadra di Corradi. CT Corradi voto 6: Prepara bene la partita, nonostante le tante rotazioni. Un punto che ridà ai suoi ragazzi serenità e fiducia, dopo le due sconfitte con Germania e Inghilterra. Segnali positivi dalla difesa, mentre in attacco bisogna far meglio.

Top e Flop del Portogallo U20

TOP

Ribeiro voto 7: Autore del gol che stappa la partita, si conferma una spina nel fianco per le difese avversarie. Buona la sua prestazione.

voto 7: Autore del gol che stappa la partita, si conferma una spina nel fianco per le difese avversarie. Buona la sua prestazione. Rego voto 6,5: Crea problemi sulla corsia destra, spingendo con buona continuità e mettendo in difficoltà Bartesaghi.

FLOP

R. Luis voto 5,5: Tra i più in ombra dei suoi, viene arginato dai calciatori azzurri, che non gli consentono di muoversi con la solita facilità.

voto 5,5: Tra i più in ombra dei suoi, viene arginato dai calciatori azzurri, che non gli consentono di muoversi con la solita facilità. Alves voto 5,5: Fuori giri, ma anche molto sfortunato. Anche lui sostituito per infortunio nel primo tempo.

Italia U20, i convocati di Corradi per la sosta di ottobre

