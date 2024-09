Milan-Lecce, moviola: cosa ha visto l’arbitro sul rosso a Bartesaghi che ha fatto infuriare Fonseca

La prova di Zufferli a San Siro nell’anticipo di A analizzata ai raggi X da Calvarese e Marelli, il fischietto friulano ne ha ammoniti 2 ed espulso 1

Tecnicamente non sempre preciso, Zufferli – la scelta per Milan-Lecce – ha poca esperienza in A. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune ancora da sistemare arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008. In stagione ha debuttato maluccio in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi, e non ha brillato neanche in Lazio-Verona ma come se l’è cavata ieri a San Siro il fischietto di Udine?

I precedenti di Zufferli con Milan e Lecce

Tre incroci col Lecce (due vittorie e una sconfitta), prima in assoluto con il Diavolo.

L’arbitro ha ammonito due giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Raspollini e M.Scarpa con Feliciani IV uomo, Di Bello al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti: 34’ Baschirotto, 49’ Emerson Royal. Espulsi: Bartesaghi 79’. Recupero: 2′ 1T, 4’ 2T.

Milan-Lecce, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 34′ Leao va via in contropiede e viene steso da Baschirotto: giallo. Al 38′ segna il Milan con Morata sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Theo Hernández. Fallo di Dorgu su Leão ma, al contrario, era il terzino che voleva un punizione per fallo in attacco di Leao. Al 43′ Pulisic segna il gol del 3-0, c’è un silent check sull’intervento di Morata che conquista il pallone su Ramadani. Tutto regolare. Al 49′ ammonito Emerson Royal per un intervento falloso. All’80’, cinque minuti dopo essere entrato in campo al posto di Theo, duro intervento di Bartesaghi su Banda: il VAR non interviene e lascia la scelta al sig. Zufferli che estrae il rosso diretto. Episodio molto simile a quello di Sommer su Abraham del derby che non era stato sanzionato, tra le proteste dei rossoneri e la rabbia di Fonseca. Dopo 4′ di recupero Milan-Lecce finisce 3-0.

Per Calvarese eccessiva l’espulsione

A fare chiarezza è l’ex arbitro Calvarese che su X/twitter scrive: “Non ci sono i presupposti per l’espulsione di Bartesaghi: 1) Il giocatore rossonero prende prima il pallone; 2) Il contatto successivo è basso, sullo scarpino di Banda”.

Marelli bacchetta anche il Var

Poi tocca a Luca Marelli che su Dazn dice: “A mio avviso sarebbe stato più opportuno il cartellino giallo e non rosso, perché prima c’è l’impatto sul pallone e poi sulla caviglia. Ci vuole un minimo di coerenza, bisogna mettersi d’accordo. In caso di intervento in anticipo sul pallone e poi sull’uomo è cartellino giallo”. L’episodio utilizzato come esempio da Marelli è quello di Baschirotto in un Monza-Lecce dell’anno scorso dove il VAR confermò il rosso al centrale leccese, ma in seguito si parlò di errore: “Mi sarei aspettato un cambio di decisione di Zufferli con l’intervento del VAR”.