90'+4' Fine partita: MILAN - LECCE 3-0.22:43

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.22:40

90' LEAO! Numero di Leao che salta tre avversari, allunga e arriva al limite dove prova la conclusione di potenza, Falcone con i pugni salva la propria porta.22:40

86' Ottimo intervento di Maignan che salva su Pierotti arrivato a tu per tu con il portiere, Zufferli ferma tutto per un fuorigioco del salentino dopo il passaggio di Krstovic.22:37

83' Sostituzione nel Lecce, entra Oudine per Coulibaly.22:32

80' Cartellino rosso per Bartesaghi! Intervento in ritardo su Banda, non ci sono dubbi per Zufferli.22:29

77' Pallone morbido di Chukwueze in area, Loftus Cheek ci prova di testa, blocca Falcone.22:26

76' Entra anche Jovic per Abraham.22:25

75' Nel Milan, Bartesaghi prende il posto di Theo Hernandez.22:24

73' Dentro anche Rafia per Pierret.22:23

73' Sostituzione nel Lecce, entra Pierotti per Rebic che lascia il campo tra gli applausi.22:22

72' PALO ANCHE DEL LECCE! Banda riceva palla in area e conclude sul primo palo colpendo il legno, l'arbitro però ferma tutto per una posizione di fuorigioco.22:22

71' TRAVERSA DEL MILAN! Tiro cross di Loftus Cheek la palla prende una strana carambola e si stampa sul palo.22:20

67' Conclusione insidiosa di Ramadani, Maignan è attento al rimbalzo e manda in angolo.22:16

63' Entra Chukwueze per Pulisic.22:12

63' Doppio cambio nel Milan, Musah per Fofana.22:12

62' Tiro strozzato di Rebic, blocca Maignan.22:11

61' Sgasata di Theo Hernandez e palla in mezzo per Leao che però non controlla bene, la palla finisce a Loftus Cheek, ma l'inglese non si coordina bene.22:10

59' Dentro Banda per Tete Morente nel Lecce.22:08

57' Ci prova Rejinders con una conclusione dalla distanza. Palla alta sopra la traversa.22:07

55' Cambio nel Milan, Morata esce per una botta, al suo posto entra Loftus Cheek.22:07

54' Tiene il possesso la squadra rossonera che fa girare il pallone a tutto campo.22:02

49' Cartellino giallo per Emerson Royal, brutta entrata a metà campo.21:58

46' Inizia il secondo tempo di MILAN - LECCE. Si riparte senza sostituzioni.21:54

Dopo più di mezz'ora di calma piatta e con un Lecce ben messo in campo, il Milan alza il ritmo e in cinque minuti sigla tre reti. Morata, Theo Hernandez e Pulisic portano i rossoneri sul 3-0.21:37

45'+2' Fine primo tempo: MILAN - LECCE 3-0.21:36

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:34

43' GOL! MILAN - Lecce 3-0! Rete di Pulisic. Morata riconquista un pallone sulla trequarti, palla a Abraham che colpisce il legno, dopo un batti e ribatti Pulisic si trova la palla sotto porta e devia in rete.



41' GOL! MILAN - Lecce 2-0! Rete di Theo Hernandez. Raddoppia subito il Milan, Leao in profondità per Theo Hernandez che scarica forte sotto la traversa e va in rete.



38' GOL! MILAN - Lecce 1-0! Rete di Morata. Punizione calciata da Theo Hernandez da posizione defilata, Morata sbuca di testa e insacca sotto la traversa.



34' Cartellino giallo per Baschirotto che ferma irregolarmente una ripartenza di Leao.21:23

33' Rebic dalla bandierina, Dorgu prova a staccare di testa, blocca Maignan.21:22

31' Superata la mezz'ora di gioco, il Milan prova a fare la partita ma il Lecce è molto ordinato.21:19

28' Ripartenza di Leao che serve Abraham in area, l'inglese invece di calciare alza la testa e prova a servire Morata che viene però recupero da Gaspar.21:17

25' Problema per Tomori che rimane a terra, il giocatore sembra però in grado di continuare.21:14

23' Conclusione di Gallo dai trenta metri, Maignan blocca sicuro.21:12

19' Scatto bruciante di Leao sulla sinistra e pallone in mezzo, Morata nel controllo la sfiora con un braccio. Ferma tutto Zufferli.21:09

15' Ci prova Fofana da fuori, la sua conclusione di destro termina alta sopra la traversa.21:04

11' Destro di Krstovic dal limite, devia in angolo Maignan.21:00

9' Calcio d'angolo per il Lecce, Rebic batte a rientrare, Morata scaccia in angolo.20:57

4' Dorgu libera il mancino dalla distanza. Palla alta.20:53

3' Buona invenzione di Leao per Abraham, l'inglese di tacco prova a mettere al centro, spazza la difesa del Lecce.20:52

1' FISCHIO D’INIZIO DI MILAN - LECCE. Arbitra Zufferli.20:49

Nel Milan confermata la squadra del derby e, dopo i dubbi della vigilia, Morata è regolarmente in campo, affianco a lui c'è Abraham con Pulisic e Leao ai loro lati. In difesa coppia centrale formata da Gabbia e Tomori. Panchina per Loftus Cheek. Nel Lecce l'ex Rebic giocherà in avanti con Tete Morente e Kristovic, che agirà da terminale offensivo. In mezzo al campo con Ramadani ci sono Coulibaly e Pierret.20:05

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Dorgu, Gaspar, Baschirotto, Gallo - Ramadani, Coulibaly, Pierret - Rebic, Krstovic, Tete Morente. A disposizione: Pelmard, Jean, Oudin, McJannet, Hasa, Marchwinski, Banda, Rafia, Pierotti, Burnete, Samooja, Fruchtl, Borbei.21:18

Formazione MILAN (4-2-4): Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez - Fofana, Reijnders - Pulisic, Morata, Abraham, Leao. A disposizione: Thiaw, Pavlovic, Jimenez, Bartesaghi, Musah, Loftus Cheek, Terracciano, Zeroli, Jovic, Chukwueze, Raveyre, Torriani.19:58

A San Siro arriva un Lecce con 5 punti e reduce dall'eliminazione in Coppa Italia con il Sassuolo. In campionato invece, i salentini vengono da due pareggi consecutivi, contro Parma e Torino.18:29