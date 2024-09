Milan-Lecce, chi è Bartesaghi e perché è stato espulso: il pianto del giovane rossonero commuove il web

Il difensore classe 2005 è stato espulso cinque minuti dopo l'ingresso in campo: applausi di San Siro, pacche sulla spalla dai compagni. Ma la decisione dell'arbitro non ha convinto nessuno, tifosi rossoneri scatenati

Terzo successo di fila in campionato, primo posto (momentaneo) in classifica, e una sensazione di aver intrapreso un deciso percorso di crescita esponenziale. Il 3-0 inflitto al Lecce regala una serata praticamente perfetta al Milan, anche se c’è un piccolo, ininfluente neo.

Milan, rosso a Bartesaghi

Minuto 80, risultato ormai ampiamente acquisito. Cinque minuti prima, l’ovazione di San Siro aveva sottolineato la sostituzione di Theo Hernandez con il giovane Davide Bartesaghi, classe 2005 in forza al Milan Futuro. Cinque minuti dopo, il 18enne si lancia in scivolata per contendere il pallone a Banda: l’intervento è abbastanza duro, il ragazzo prende il pallone e successivamente la caviglia del giocatore leccese. Intervento al limite, imprudente ma non cattivo perché il piede non era alto; ma Zufferli, arbitro di 11 apparizioni in Serie A in tre stagioni, è irremovibile: rosso diretto.

Fonseca infuriato, anche Marelli dubbioso

A nulla valgono le veementi proteste di Fonseca e di tutti i giocatori: niente revisione al Var, l’arbitro ha deciso. E il giocatore deve abbandonare il campo, in lacrime, nonostante il conforto dell’applauso di tutto lo stadio e dei compagni. Una decisione ritenuta eccessiva dall’ex arbitro Marelli, che ai microfoni di Dazn ha dichiarato: “A mio avviso sarebbe stato più opportuno il cartellino giallo e non rosso, perché prima c’è l’impatto sul pallone e poi sulla caviglia”. Al rosso seguirà l’inevitabile squalifica di un turno, dunque niente Fiorentina-Milan per il giovane difensore.

Bartesaghi, storia di un predestinato

Di certo se la sarebbe immaginata diversa la prima presenza in questa stagione: ma è altrettanto sicuro che non gli mancherà modo di riscattarsi. Inizialmente attaccante, nelle giovanili del Milan è stato dirottato sulla fascia dove ha iniziato a giocare come terzino sinistro. Bartesaghi è entrato nelle giovanili del Milan nel 2012, dopo aver tirato i primi calci nel settore giovanile dell’Atalanta. Aggregato in prima squadra nel 2023, debutta in Serie A il 23 settembre 2023 subentrando a Florenzi nella vittoria per 1-0 contro il Verona.

Di padre in figlio, famiglia rossonera

Aspirante-Theo Hernandez, fisico importante e un mancino da palcoscenici importanti: Bartesaghi è un giocatore su cui il Milan ha deciso di investire tanto. Caratterialmente è chiuso, timido e rispettoso, ha già la testa da veterano. Suo padre, Daniele, è un artigiano della Brianza, milanista di nascita, e l’emozione di vedere il proprio figlio indossare la maglia rossonera è stata enorme. Il 2 ottobre infatti Davide ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Milan valido fino al 2026.

Bartesaghi brucia le tappe

Il 13 dicembre seguente, debutta nelle competizioni europee in Champions League, subentrando a Rafael Leão nell’ultima gara della fase a girone nei minuti finali della vittoria contro il Newcastle per 2-1. In estate è stato inserito nella rosa del Milan Futuro debuttando in Serie C il 25 agosto nella sconfitta per 1-0 contro l’Entella. A luglio ha partecipato all‘Europeo under 19 con la maglia dell’Italia.

Rosso a Bartesaghi, il web non ci sta

Il web rossonero si schiera compatto con il giovane difensore, come Adriano: “Se non sbaglio quel rosso mi sembrava eccesivo , aveva colpito prima il pallone , ci sono troppi tuffatori , che dovrebbero espellere”. Gianluigi non se ne capacita: “Spiegatemi il rosso a Bartesaghi”. E Luciano aggiunge: “Bravi ragazzi, comunque al portiere dei nerdazzurri con il cavolo che gli hanno dato il rosso nel derby”. Anche Alessio non ha dubbi: “Scandaloso il rosso”. E Marco: “Giallo si e no!!! Rosso diretto per sto arbitro inetto!!!!”. Tommaso invece si chiede: “Perché non è intervenuto il var?”. Allo stesso modo Mara: “Ma come si fa a dare il rosso con l’intervento sulla palla !!! Il Var nulla può …allucinante !!!”.

