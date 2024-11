Italia U20, il tandem Corradi-Bonucci parte con una rimonta all'ultimo respiro: 3-2 alla Polonia

Sotto 2-1 al 90' gli azzurrini hanno ribaltato il risultato portando a casa 3 punti fondamentali: gol di Ciammaglichella, sigillo e doppietta di Vacca

Il tandem Bernardo Corradi-Leonardo Bonucci ha debuttato con una rocambolesca vittoria alla guida dell’Italia Under 20: in Elite League gli azzurrini hanno ritrovato il successo che nella manifestazione mancava dal match d’esordio (2-1 in Repubblica Ceca). Acuto in trasferta. Battuti in rimonta i pari età della Polonia.

A Bialystock finale vietato ai deboli di cuore: sotto di un gol al novantesimo, l’Italia ci ha messo due minuti per cambiare una storia che sembrava già scritta; ha vinto 3-2 ed è salita a quota a 4 punti in classifica. Si è riaccesa nella maniera più inattesa la speranza di tornare a lottare per aggiudicarsi il quarto titolo consecutivo nel campionato giovanile.

Italia Under 20 ok nonostante le assenze di Pafundi, Bartesaghi e Berenruch

Il ct Corradi e il suo fresco vice Bonucci hanno dovuto fare i conti con numerose assenze: Pafundi è stato aggregato al gruppo dell’Under 21, Bartesaghi e Berenbruch hanno dato forfait per problemi fisici. Seppur l’obiettivo principale dell’Under 20 è quello di far crescere i talenti che in futuro potrebbero dare una mano alla Nazionale maggiore, non è mai secondario vincere. D’altronde, in tal senso, Corradi e i suoi ragazzi hanno abituato bene nel corso degli ultimi anni.

Impresa Italia Under 20 in Polonia: doppietta di Vacca e gol di Ciammaglichella

Di certo i ragazzi dell’Under 20 hanno fatto proprio il temperamento e la voglia di non arrendersi mai dei due ex calciatori che oggi li guidano. La testimonianza è come siano stati capaci di rimontare una partita che sembrava ampiamente compromessa. La sfida con la Polonia, valida per la quinta giornata di Elite League, è stata sbloccata da Majchrzak al 41′. Krajewski ha raddoppiato al 67′.

Quello che sembra il preludio a un pomeriggio da dimenticare si è trasformato nell’inizio di una clamorosa impresa. A innescarla ci ha pensato Vacca al 79′: il prospetto della Juventus ha riaperto la partita che, al 90′, è stata rimessa in parità dal gioiello del Torino Ciammaglichella. Come per un segno del destino, con Bonucci in panchina, a deciderla al 92′ è poi stato proprio Vacca, che ha realizzato la doppietta personale facendo esplodere di gioia la panchina dell’Italia.

Elite League, la formula del torneo giovanile

L’Elite League si articola seguendo le linee guida di un format creato in maniera totalmente autonoma e promosso dalle otto federazioni delle nazionali che partecipano. La formula della manifestazione prevede un girone all’italiana: sette partite di sola andata. Decretare il vincitore è molto semplice: chi fa più punti. In caso di ex aequo viene considerata la differenza reti.