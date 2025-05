Juventus: Tudor scaccia l’ombra di Conte, poi frecciata a Motta per difendere il lavoro svolto

A due giorni dalla gara con l’Udinese il tecnico afferma di non temere confronti e rivendica i risultati raggiunti finora con i bianconeri

Igor Tudor non teme la concorrenza di Antonio Conte per la panchina della Juventus: il tecnico lo afferma nella conferenza che precede la delicata sfida con l’Udinese, nella quale rivendica anche la bontà del suo lavoro sottolineando lo stato in cui ha trovato la squadra dopo l’esonero di Thiago Motta.

Juventus, Tudor scaccia l’ombra di Conte

Igor Tudor crede fortemente che centrando la qualificazione alla prossima Champions League e ben figurando nel Mondiale per club può guadagnarsi la riconferma come tecnico della Juventus. E non importa se nell’ambiente bianconero e non solo continuano a circolare voci di un possibile ritorno di Antonio Conte. “Non mi sento inferiore a nessuno”, ha affermato il tecnico croato nella conferenza stampa che precede il delicatissimo match con l’Udinese, di fondamentale importanza per ottenere il pass per la Champions. “Ma adesso il mio unico pensiero è l’Udinese – ha poi aggiunto, scacciando l’ombra di Conte -. Vivo alla giornata, soffro nel preparare le partite e non penso al domani”.

Juventus, Tudor punge Motta per difendere il suo lavoro

Dopo aver ricordato le difficoltà del match contro i friulani (“squadra tosta, basta riguardare Udinese-Napoli”, le sue parole), Tudor ha rivendicato il lavoro svolto alla Juventus con una frase che è sembrata una frecciata nei confronti del suo predecessore Thiago Motta. “Facciamolo dire agli altri cosa ho trasmesso alla Juve – ha dichiarato il croato – ma per me abbiamo fatto un buon lavoro viste le problematiche: quando sono arrivato io, la squadra era in un buco profondo”.

Poi Tudor ha continuato elencando le difficoltà legate agli infortuni e la continuità avuta dalla sua squadra. “Non ho praticamente mai avuto Gatti e Koopmeiners – ha detto -, Yildiz è mancato due partite per squalifica, Cambiaso e Kelly sono stati fermi più gare, due volte siamo stati in inferiorità… Abbiamo perso solo a Parma, dove avremmo meritato di più. E con la Lazio, finché eravamo undici contro undici, vincevamo 1-0”.

Juventus, difesa inedita contro l’Udinese

Quanto alla gara con l’Udinese, tra squalifiche ed infortuni Tudor sarà chiamato a schierare una difesa inedita: praticamente certo l’arretramento di Locatelli, dato che Renato Veiga è l’unico centrale di ruolo al 100% della forma. A completare il terzetto uno tra Rouhi e il rientrante Kelly: “Si è allenato in gruppo, ma la situazione è da monitorare”, ha detto Tudor dell’inglese. “Gatti potrà fare al massimo come nella scorsa partita, cioè entrare a fine gara, se serve”, ha poi aggiunto.