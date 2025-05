Giudice sportivo: la decisione su Kalulu, Juventus in emergenza. Lazio nei guai contro l’Inter

Campionato finito per il difensore, squalificato per due giornate dopo il rosso di sabato: un turno a Thuram e Savona. Nei biancocelesti stop per Zaccagni e Pellegrini

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Campionato finito per Kalulu, ma la Juventus dovrà fare a meno anche di Savona e Khephren Thuram nel delicato match di domenica contro l’Udinese: questi i provvedimenti disciplinari del giudice sportivo, che ha punito con due giornate di squalifica la condotta violenta del difensore francese nel match con la Lazio. Guai anche per i biancocelesti: Zaccagni e Luca Pellegrini salteranno la gara con l’Inter.

Juventus, campionato finito per Kalulu

La manata rifilata a Taty Castellanos ha messo fine anzi tempo alla stagione di Pierre Kalulu: dopo l’espulsione che ha favorito la rimonta della Lazio contro la Juventus, il difensore francese è stato punito oggi con due turni di squalifica dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus in emergenza: squalificati anche Savona e Thuram

Kalulu non sarà a disposizione di Tudor negli ultimi due turni di campionato contro Udinese e Venezia: contro i friulani la Juventus si ritroverà a far fronte ad una vera e propria emergenza difensiva, dato che tra i provvedimenti disciplinari figura anche la squalifica per una giornata a Nicolò Savona. A centrocampo, inoltre, mancherà Khephren Thuram, anch’egli fermato per un turno.

Anche nell’Udinese, però, sono previste assenze importanti: Mastrandrea ha infatti comminato una giornata di squalifica anche al bomber Lorenzo Lucca e al centrocampista Mohamed Atta.

Lazio senza Zaccagni e Pellegrini contro l’Inter

L’accesa sfida dell’Olimpico di sabato ha lasciato strascichi anche nella Lazio, che si ritroverà a sfidare domenica l’Inter nel big match della 37a giornata senza i titolari della fascia sinistra: ammoniti e squalificati per un turno, infatti, sia il terzino sinistro Luca Pellegrini – titolare dopo l’infortunio di Nuno Tavares – e anche il trequartista Mattia Zaccagni, punito anche con un’ammenda di 1.500 euro per proteste.

Serie A, gli altri squalificati dopo la 36a giornata

Il giudice Mastrandrea ha poi squalificato per una giornata anche Lautaro Valenti del Parma, Leonardo Pavoletti del Cagliari, Lucas Beltran e Michael Folorunsho della Fiorentina, Pedro Pereira del Monza, Ondrej Duda e Tomas Suslov del Verona. All’Hellas è stata anche comminata una multa di 6mila euro per il lancio di fumogeni in campo da parte dei propri tifosi. Sanzionate con un’ammenda anche Juventus, Lazio (entrambe per 2mila euro) e Venezia (1.500 euro).