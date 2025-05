Juventus, Kalulu e l’espulsione “dal satellite”: è bufera per le immagini del colpo a Castellanos

La ripresa dall’alto che ha mostrato lo schiaffo rifilato dal difensore francese all’attaccante della Lazio fa discutere i tifosi bianconeri

L’espulsione di Pierre Kalulu fa discutere i tifosi della Juventus. Sotto accusa c’è il video dello schiaffo rifilato dal difensore a Castellanos, girato “dal satellite” secondo i fan bianconeri: la ripresa è infatti effettuata dall’alto, probabilmente con un drone distante dal campo da gioco. Troppo per far intervenire il Var, secondo gli juventini.

Kalulu, per i tifosi l’espulsione è “dal satellite”

Non si può espellere un giocatore per condotta violenta in base a delle immagini girate da una telecamera aerea tanto lontana dal campo di gioco: questa la tesi dei tifosi della Juventus, che sui social stanno protestando per il cartellino rosso comminato a Pierre Kalulu in seguito al colpo rifilato dal difensore al centravanti della Lazio Taty Castellanos. Un’espulsione “dal satellite”: così la definiscono i tifosi della Juve per sottolineare la distanza dell’obiettivo dal luogo dell’episodio determinante della partita dell’Olimpico.

Le telecamere Var sull’espulsione di Kalulu

Le telecamere a bordocampo, infatti, non sono riuscite a catturare il momento in cui Kalulu rifila uno schiaffo a Castellanos: il braccio del difensore che colpisce il laziale è infatti coperto dalla testa del giocatore di Baroni.

La ripresa dall’alto, effettuata invece con un drone, mostra invece il colpo: le immagini non sono ben definite, ma il gesto è comunque individuabile. Per i tifosi della Juventus, però, questo non sarebbe dovuto bastare per decretare l’espulsione del difensore bianconero. In realtà, al momento non si sa neanche se l’arbitro Massa abbia effettuato la Var review utilizzando proprio la ripresa aerea.

Kalulu, i tifosi protestano sui social

Sui social, però, la protesta monta comunque. “Espulsione da satellite – scrive Il Vate su X – Il Var per Kalulu ha scelto lo scatto della NASA: risoluzione bassa, giudizio elevato. C’è chi usa il Var, e chi lo eleva a scienza occulta”. “Mi pare netta l’espulsione, inutile fare polemica” ironizza Daniele pubblicando una foto aerea di Roma. “Ma come fai a dire espulsione netta se non si é visto niente! A meno che il Var abbia mostrato cose diverse da quelle che hanno trasmesso in TV”, protesta Giancarlo.

“Ripresa altissima. Come fanno ad avere la certezza?”, aggiunge Luca. “Ridicolo e assurdo: solo contro di noi succedono queste cose, questi richiami del VAR per avversari che si buttano per terra a fare sceneggiate”, la tesi di Costantino. “Espulsione inventata con le riprese da Plutone. Vergogna. Corsa Champions falsata”, la sintesi di Mr. Frank.

Juventus, i tifosi attaccano la dirigenza

E come spesso capita, c’è chi chiede alla dirigenza della Juventus di farsi avanti. “Altra ingiustizia e nessuno ne parla: quando mandiamo uno davanti alle telecamere?” domanda Marcus. “Non saremo mai più la società che eravamo con gli Agnelli! Siamo trattati a pesci in faccia da questa federazione!”, protesta Bonneville. “Tra l’altro Castellanos stava provocando da dieci minuti. E mancano le ammonizioni a Gila e Pellegrini”, commenta Luca allargando l’analisi ad altri errori di Massa.