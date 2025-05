Lazio-Juventus, l'audio del Var sul rosso a Kalulu: cosa è stato detto all'arbitro

Cosa è stato riferito a Massa dalla Var room sul contatto tra il difensore bianconero e l'attaccante di Baroni: l'episodio continua a far discutere

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’episodio che ha visto protagonisti Kalulu e Castellanos nel secondo tempo di Lazio-Juventus continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Il contatto tra il difensore bianconero e l’attaccante biancoceleste, costato all’ex Milan un rosso per condotta violenta, è stato oggetto anche dell’analisi di “Open Var“, rubrica che va in onda tutte le domeniche su DAZN. Ospite Antonio Damato, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, che ha commentato la comunicazione tra la Var room di Lissone e l’arbitro di campo Massa, che aveva inizialmente lasciato proseguire.

Cosa è stato detto all’arbitro Massa

La dinamica dell’episodio è piuttosto chiara. Kalulu stoppa la palla, scarica all’indietro verso Di Gregorio e si vede arrivare addosso Taty Castellanos, chiamato al pressing alto da Baroni. Un banale scontro fisico seguito dall’inaspettata reazione del difensore bianconero, che carica un colpo con il braccio destro e prende in pieno il centravanti biancoceleste all’altezza della nuca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’argentino va giù, portandosi le mani sul viso per accentuare il contatto e richiamare l’attenzione del direttore di gara. Massa prima lascia proseguire e poi ferma il gioco per verificare le condizioni del giocatore coinvolto, senza fischiare alcun fallo.

“Vai, vai, vai non c’è nulla, ti ha toccato il viso, non chiamo per sta roba qui, dai su”, urla Massa ai calciatori della Lazio, come riporta l’audio reso pubblico dall’AIA. “Ho fermato il gioco perché è a terra”, conferma l’arbitro di campo ai 22 protagonisti, prima di essere richiamato all’on field review dalla Var room.

Nel mentre, Mazzoleni e Chiffi al Var controllano tutti i replay utili al monitor, per verificare dinamica, intenzione ed entità del colpo. “Il movimento lo fa”, dice in cuffia Mazzoleni, per poi consigliare un “On Field Review per una possibile condotta violenta“ a Massa. Una volta a bordocampo, Massa ravvisa immediatamente l’irregolarità e non ha dubbi: “Assolutamente sì, rosso e direi punizione per la Lazio”. E il Var certifica la decisione: “Corretto, l’azione era in svolgimento”.

AIA: “Classica situazione di condotta violenta”

Commento dell’AIA affidato all’ex arbitro Antonio Damato, oggi responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, protagonista dell’ultimo appuntamento di “Open Var” su DAZN. Così come accaduto in occasione del rosso a Yildiz in Juve-Monza, il Var ha scelto di richiamare l’arbitro di campo anche nel caso di Kalulu, seguendo le indicazioni fornite dal designatore Rocchi: “È una classica situazione di condotta violenta – ha ribadito Damato -. Kalulu colpisce Castellanos sulla testa. Mi risulta approfondita e corretta la decisione presa al Var”.

A chiarire la dinamica dell’episodio, tra le tante inquadrature a disposizione della Var room, è stata in particolare la ripresa dall’alto, che ha consentito alla squadra arbitrale di avere una visione più chiara del contatto. Il colpo “caricato” da Kalulu ha spinto il tandem Mazzoleni-Chiffi a richiamare Massa all’on field review.