Juventus, per Tudor la condanna del web: ecco perché non può essere confermato

Il tecnico bianconero fa discutere nei cambi contro la Lazio. Dopo il pari dei biancocelesti, i tifosi bianconeri scatenano una bufera contro Tudor

Il primo processo alla Juventus è partito. Dopo il pareggio della Lazio al 97′, la Vecchia Signora ha perso l’occasione d’oro di diventare padrona del proprio destino nella corsa Champions al quarto posto. Con una classifica in bilico, il rischio di non farcela a centrare l’obiettivo di ingresso nell’Europa che conta, e con dei cambi cervellotici nel corso della gara, l’imputato Igor Tudor, al banco di prova, risulta colpevole secondo la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri che sul web hanno scatenato una bufera.

L’attacco dei tifosi bianconeri per i cambi di Tudor contro la Lazio

Al termine di Lazio-Juventus, il tecnico bianconero è tornato sull’argomento cambi difendendo le proprie scelte. Tudor ha spiegato: “Conceicao e Adzic? “Non una bella scelta per loro, ma giusta per la squadra. La rifarei”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quel punto sul web si è scatenato l’inferno: “Devo ancora capire i cambi di Tudor. Metti Vlahovic che entra con la stessa voglia che io vado a lavorare. Lo metti per i cm e perché deve tenere palla. Ma tutti noi sappiamo che non riesce. Da solo prende palla e la spazza. Tenevi Chico così ti dava velocità e profondità”.

E ancora: “Su Tudor non mi è dispiaciuta la gestione iniziale della partita fino a quando ha tolto Conceicao e Adzic che da subentrati hanno fatto una partita normale. Grandi colpe di questo allenatore che non riesce a gestire la squadra”.

C’è poi chi scrive: “Tudor dice che abbiamo bisogno di 3 giocatori per fare il salto di qualità, giusta osservazione, ma abbiamo urgentemente bisogno di una sola persona che non sbagli quei 3 acquisti, bruciando 200 milioni di € Juventus”.

Non si placano gli animi sul web: “L’allenatore della Juve l’anno prossimo non può essere Tudor perché se nel 2025 pensa ancora che per difendere il risultato devi mettere due Marcantonio belli grossi e togli due giocatori tecnici che possono tenere palla non ci siamo proprio!”

Ed infine: “La gestione dei cambi di Tudor mi fa pensare che non sia pronto per la Juve, spero di sbagliarmi perché mi piace come allenatore per la “garra” che sa dare alla squadra. Non dovesse venire Conte io quel pretino di Mancini non lo sopporterei”.

Tudor peggio di Thiago Motta nella media punti

La Juventus di Tudor ha vinto solo con Genoa, Lecce e Monza. In 7 gare disputate dal neo tecnico, la Vecchia Signora ha ottenuto tre pareggi e una sconfitta a Parma: resta dunque critica la media punti dei bianconeri ma il dato statistico fa emergere un peggioramento nel cambio tra Thiago Motta e Tudor.

C’è infatti chi attacca sul web: “La Juve di Motta: 52 punti in 29 partite, media 1.79. La Juve di Tudor: 12 punti in 7 partite, media 1.71 al netto di “cazzarola, quant’è gobbo Tudor!!” (pluricit.), dove sarebbe la “svolta”? sì, esatto, nessuna svolta.”

E ancora: “Con Tudor abbiamo più o meno lo stesso ruolino di marcia che avevamo con Thiago Motta (12 punti in 7 partite, mentre nelle prime 7 di campionato con Motta ne abbiamo fatti 13). Il cambio di passo auspicato non c’è stato.”

Clicca qui per le ultime news sulla Juventus

Anche Bargiggia attacca Tudor

Oltre ai tifosi, non mancano le critiche da parte dei giornalisti sulla gestione di Tudor. Scrive Bargiggia sui social: “Con le scelte senza senso e senza coraggio di questa sera (Vlahovic e Gatti per Conceicao e Adzic da poco entrato) Tudor si è giocato le poche possibilità di restare ancora alla Juventus nella prossima stagione. Ha deluso, giusto un nuovo cambio.”

Si scatenano i tifosi bianconeri sul web: “Capisco Gatti, perché non puoi far fare il centrale a Locatelli, ma davanti ci voleva qualcuno che tenesse palla e Dusan non è bravo neanche a fare quello.”

E ancora: “Con una squadra allo stremo delle forze, gli uomini contati e in 10 per l’espulsione di Kalulu, ha avuto anche il coraggio di sbagliare tutte le sostituzioni”.

Ed infine: “Tudor ha dimostrato stasera di non poter allenare la squadra l’anno prossimo. Troppo emotivo e ha trasmesso la sua emotività (negativa) alla squadra.”