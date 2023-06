Juventus, la mossa di Agnelli scatena l’orgoglio del tifo bianconero

L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, continua la sua battaglia ed ha deciso di presentare ricorso al Tar contro la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che gli ha comminato due anni di squalifica

20-06-2023 09:25

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Andrea Agnelli non vuole alzare bandiera bianca. L’ex presidente della Juventus ha deciso infatti di fare ricorso al Tar del Lazio contro la squalifica di due anni per il caso plusvalenze. La decisione era arrivata dal Corte d’Appello della Figc e poi è stata confermata dal Collegio di Garanzia del Coni.

Juventus, Agnelli non si arrende e presenta ricorso

Andrea Agnelli ha deciso di combattere praticamente da solo la sua battaglia contro la Figc e contro il sistema calcio. L’ex presidente della Juventus ha deciso infatti di fare ricorso contro la squalifica di due anni in merito al caso plusvalenze. Nella giornata di ieri scadevano i termini per presentare il ricorso, e a differenza di tutti gli altri ex dirigenti bianconeri, l’ex presidente ha deciso di andare avanti per la sua strada e di portare la sua battaglia davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, dove sarà difeso da un team di avvocati guidato da Vittorio Angiolini.

Agnelli contro la Figc dopo il no al patteggiamento

L’atteggiamento di Andrea Agnelli nei confronti della Figc è apparso chiaro sin da quando la tempesta giudiziaria ha colpito la Juventus. L’ex presidente bianconero ha infatti deciso di fare un passo indietro dal ruolo che occupava all’interno del club forse proprio per poter combattere le sue battaglie in prima persona. Lo stesso Agnelli si è rifiutato di firmare il patteggiamento stipulato tra la Procura Federale e la Juventus in merito alla manovra stipendi per cui la sua posizione è stata stralciata dal quel provvedimento.

Juventus, i tifosi applaudono la scelta di Agnelli

I tifosi della Juventus applaudono la scelta di Andrea Agnelli di proseguire la sua battaglia. Per tanti fan bianconeri quello della Figc è stato un accanimento e una sorte di persecuzione e la scelta dell’ex presidente di non fermarsi e di voler fare chiarezza viene applaudita: “Se Agnelli vince non ci sarà comunque giustizia visto che nel patteggiamento c’è la rinuncia a qualsiasi tipo di ricorso. Se Agnelli vince almeno tutti sapranno della porcheria che hanno fatto”, scrive Giorgio. Anche Stefano la pensa allo stesso modo: “Avrà fatto tanti errori ma è l’unico che ci tiene veramente a questa società”.