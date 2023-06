Plusvalenze Juve, Agnelli non s'arrende: ricorso al Tar contro la squalifica

Andrea Agnelli fa ricorso al Tar del Lazio contro la squalifica per due anni rimediata per il caso plusvalenze. L'ex presidente della Juve prosegue la sua battaglia.

19-06-2023 20:57

L’ex presidente della Juve non si arrende. Sul filo di lana, proprio ai titoli di coda dell’ultimo giorno utile, Andrea Agnelli ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la decisione del Collegio di Garanzia presso il Coni che lo ha squalificato per due anni per la vicenda plusvalenze. Lo riporta l’Ansa, immediatamente ripresa da diversi organi di stampa. Agnelli, dunque, ha deciso di proseguire la sua battaglia seguendo l’iter della giustizia amministrativa.

Juve, la mossa di Agnelli: ricorso al Tar contro la squalifica

Proprio oggi, lunedì 19 giugno, scadevano i termini per presentare appello al tribunale amministrativo regionale del Lazio contro la squalifica comminata lo scorso aprile. Ventiquattro mesi di inibizione per Agnelli, presidente della Juve fino allo scorso novembre, quando ha presentato le dimissioni insieme all’intero cda, per la vicenda plusvalenze. Si trattava dello stesso filone che aveva portato alla penalizzazione di dieci punti in classifica per la Juventus. Una decurtazione costata, a conti fatti, la qualificazione in Champions alla società bianconera a vantaggio del Milan.

L’altra decisione a sorpresa: nessun patteggiamento con la Figc

Agnelli ha deciso di percorrere in solitaria, dunque, la strada del muro contro muro contro le istituzioni sportive. Nella sua battaglia l’ex numero uno bianconero sarà assistito dall’avvocato Vittorio Angiolini. Agnelli, tra l’altro, aveva deciso di non patteggiare col procuratore Chiné anche in relazione alle accuse che avrebbero dovuto portare al maxi processo Juve, a inizio giugno, poi evitato grazie all’accordo tra Juventus e Figc. L’ex presidente bianconero è convinto di aver operato nel giusto e non ha voluto riconoscere in quella sede, neppure implicitamente, la sua colpevolezza.

La nuova vita di Agnelli: ad Amsterdam con l’ossessione Superlega

Agnelli contro la squalifica. Quel che è certo è che, almeno per il momento, si tratta più che altro di una battaglia di principio, avendo l’ex presidente ormai abbandonato qualsiasi incarico nella società bianconera. Dopo il matrimonio con Deniz Akalin, sposata lo scorso 29 aprile, si è trasferito ad Amsterdam, dove con tutta probabilità continua a seguire quel che resta di un suo vecchio pallino, il progetto Superlega, dal quale pure la Non è ancora chiaro quando sarà discusso il ricorso presentato dacontro la squalifica. Quel che è certo è che, almeno per il momento, si tratta più che altro di una battaglia di principio, avendo l’ex presidente ormai abbandonato qualsiasi incarico nella società bianconera. Dopo ilsposata lo scorso 29 aprile, si è trasferito ad Amsterdam, dove con tutta probabilità continua a seguire quel che resta di un suo vecchio pallino, ildal quale pure la Juve recentemente ha iniziato a smarcarsi. Trionfi, successi e scandali: i 12 anni di Agnelli al timone della Juve Andrea Agnelli e la Juventus hanno rappresentato un binomio indissolubile (e per larghi tratti imbattibile) dal 2010 al 29 novembre 2022. A succedergli, il 18 gennaio 2023, è stato Gianluca Ferrero i cui compiti, duplici, sono altrettanti ardui: avviare un percorso di rigenerazione e provare a ricalcare le orme vincenti del predecessore. Più che un lavoro, un’impresa: Agnelli è stato il presidente più vincente della storia bianconera, sulla quale ha impresso a caratteri cubitali il proprio marchio con la bellezza di 19 trofei vinti. A rendere ancora più significativo il cammino bianconero di Agnelli, anche il successo dei due progetti paralleli, legati al settore femminile con la Juventus Women e alla Lega Pro con la Next Gen. Dodici anni di presidenza per uno dei corsi più vincenti della storia del calcio europeo.(e per larghi tratti imbattibile) dal 2010 al 29 novembre 2022. A succedergli, il 18 gennaio 2023, è statoi cui compiti, duplici, sono altrettanti ardui: avviare un percorso di rigenerazione e provare a ricalcare le orme vincenti del predecessore. Più che un lavoro, un’impresa:è stato il presidente più vincente della storia bianconera, sulla quale ha impresso a caratteri cubitali il proprio marchio con la bellezza diA rendere ancora più significativo il cammino bianconero di Agnelli, anche il successo deilegati al settore femminile con lae alla Lega Pro con la