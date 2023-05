Andrea Agnelli, dopo le nozze segrete con Deniz Akalin ecco i suoi programmi

Dopo il matrimonio in gran segreto di Andrea Agnelli con Deniz Akalin per l'ex presidente della Juventus si aprono le porte di un futuro inevitabilmente lontano dal calcio e dalla sua oramai ex società

02-05-2023 11:13

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Galeotto fu l’invitato Pavel Nedved. Dovevano essere nozze in gran segreto ed invece qualche scatto e qualche video di troppo postato sui social, proprio della compagna dell’oramai ex presidente della Juventus, ha smascherato il matrimonio di Andrea Agnelli con Deniz Akalin che è stato celebrato nei giorni scorsi, con rito civile, a Lisciano Niccone, un piccolo comune in provincia di Perugia. Cerimonia top secret e nuova vita in tutti sensi per l’ex numero 1 della Juve messo in ginocchio dai vari scandali plusvalenze e manovre stipendi ed ora quanto mai lontano dal calcio, anche in futuro.

Andrea Agnelli e Deniz Akalin: il matrimonio in gran segreto

L’oramai ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli si è sposato a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, con Deniz Akalin. Le nozze segretissime si sono tenute sabato scorso, 29 aprile. I due si sono detti il “fatidico sì ” davanti al sindaco Gianluca Moscioni nel municipio del piccolo Comune umbro. Andrea Agnelli era vestito di nero con papillon e camicia bianca, mentre per Deniz Akalin abito bianco a sirena, con classico bouquet e fiori anche nei capelli raccolti.

Alla cerimonia, riservatissima, hanno partecipato una quarantina di invitati, tra cui Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon e Pavel Nedved. Proprio la compagna dell’ex vice presidente bianconero, Dara Rolins ha postato un breve video degli sposi tra le storie di Instagram di fatti facendo venire a galla la notizia delle nozze. Andrea e Deniz hanno poi festeggiato il matrimonio in un esclusivo resort della zona, ovvero il Castello di Reschio che in passato ha ospitato molte star internazionali.

Andrea Agnelli e Deniz Akalin sposi, storia d’amore nata in silenzio

Andrea Agnelli e Deniz Akalin stanno insieme dal 2015: hanno due figlie, Livia Selin e Vera Lin. Lei è nata a Scutari (Istanbul) nel 1983. E’ stata in passato una modella turca. Deniz è stata sposata in passato con l’attuale direttore sportivo della Juventus Francesco Calvo, quando quest’ultimo ricopriva il ruolo di direttore commerciale del club bianconero, da cui ha avuto una figlia Milla.

Andrea Agnelli, nel suo momento più difficile, travolto dagli scandali societari alla Juve, durante l’ultimo Cda presieduto in cui rassegnava le dimissioni da presidente della Juventus, ebbe parole d’amore per la sua compagna che pubblicamente, su Instagram ricambiò con un lungo post:

“Dopo 12 anni di lavoro giorno e notte, oggi chiudi un capitolo della tua vita da Presidente della Juventus. Solo io e te sapremo tutti i sacrifici che hai fatto, tutti gli sforzi che ci hai messo […] dubito che qualcuno riuscirà mai ad avvicinarsi alla vittoria di 29 trofei. Mi chiedi sempre cosa amo di più di te ed io rispondo sempre come lavori: tu non fermarti; sei coerente, e insistente. Perseverante, determinato. La responsabilità ce l’hai nel sangue – mai una volta che te ne sei scappato, anche quando significava prenderti la colpa per gli altri o errori che non erano tuoi”.

Andrea Agnelli: il presente “inibito” e il futuro lontano dalla Juve e dal calcio

La sua fuoriuscita dalla Juventus, le dimissioni da presidente insieme a tutto il vecchio board societario, sono stati da prologo ma anche effetto delle varie inchieste e processi da cui la società bianconera e Agnelli sono stati travolti. L’ex numero 1 della Juve è stato riconosciuto colpevole sia dalla Procura Federale che dal Collegio di Garanzia del Coni che, mentre ha annullato e rinviato a nuovo giudizio la penalizzazione del club, ha confermato la sua squalifica.

Andrea Agnelli continuerà ad occuparsi degli affari della famiglia, resta azionista sia di Exor che di Stellantis, e anche di Lamse, la holding di investimento che presiede e controlla. E’ probabile che nel suo futuro ci sarà l’Olanda, da dove gestirà la Agnelli BV di cui è azionista insieme al cugino John Elkann.