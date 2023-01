23-01-2023 11:52

Francesco Calvo è il nuovo Chief Football Officer della Juventus, ovvero il responsabile dell’area sportiva: ad aprile il dirigente era tornato a lavorare per i bianconeri dopo l’esperienza dal 2011 al 2015, interrottasi per i dissapori con l’ormai ex presidente Andrea Agnelli, legati anche a vicende sentimentali. L’allora moglie di Calvo, Deniz Akalin, lo lasciò per diventare la compagna di Agnelli.

Juventus, Calvo nuovo Chief Football Officer

Il nuovo Chief Football Officer della Juventus Francesco Calvo ha già lavorato in bianconero dal 2011 al 2014 in qualità di direttore commerciale, per poi essere promosso a Chief Revenue. Nel 2015 Calvo lasciò la Juventus per ricoprire il medesimo incarico nel Barcellona.

Successivamente ha lavorato anche per la Roma, per poi tornare nella Juventus lo scorso aprile, con l’incarico di Chief of Staff.

Calvo: la moglie lo lasciò per Agnelli

L’addio di Calvo alla Juventus fu dettato anche da motivazioni personali legate al rapporto con Andrea Agnelli. I due erano considerati molto vicini fino a quando la moglie di Calvo, Deniz Akalin, lo lasciò per avviare una relazione con l’allora presidente della Juventus, all’epoca sposato con Emma Winter. Secondo Dagospia, Agnelli e la Akalin annunciarono ai rispettivi coniugi di essere innamorati in una cena a quattro che creò ovviamente grande imbarazzo.

Juventus, il ruolo di Calvo

Lasciata la Juventus, Calvo ha continuato a lavorare nel calcio europeo, fino a rientrare alla base nello scorso aprile, richiamato da Maurizio Arrivabene con cui aveva lavorato alla Philip Morris, prima del suo ingresso nel mondo del football.

Nella strategia della nuova dirigenza della Juventus Calvo sarà l’uomo di congiunzione tra i vertici societari e il lavoro del comparto sportivo alla Continassa.