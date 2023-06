Superlega, la Juventus dice addio: le lettere a Real e Barcellona per uscire dal progetto

La clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna e in particolare da Marca che sostiene che la Juventus ha iniziato le procedure legali per uscire dalla Superlega con due lettere a Real e Barcellona

06-06-2023 17:21

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La Juventus vuole rientrare nelle grazie della Uefa. Almeno è questo quello che sostengono dalla Spagna e in particolare dal giornale arca, il clu bianconero avrebbe inviato una lettera ufficiale a Barcellona e Real Madrid per comunicare l’intenzione di dire addio al progetto Superlega.

Superlega, la Juventus si prepara all’addio

Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sono di quelle clamorose. Secondo i media spagnoli infatti la Juventus avrebbe deciso di fare marcia indietro dalla Superlega. Il club bianconero avrebbe inviato una lettera ufficiale a Real Madrid e Barcellona (le altre due società con cui formava l’alleanza ribelle) per comunicare di aver iniziato la procedura legale per uscire dal progetto cominciato proprio da Andrea Agnelli. La decisione sarebbe arrivata proprio per provare a far pace con la Uefa dopo i problemi giudiziari che hanno riguardato il club nell’ultima stagione.

Juventus, la lettera di Scanavino e il rischio di esclusioni

La decisione della Juventus di dare addio al progetto Superlega sarebbe nata dalla paura da parte del club bianconero di essere escluso dalle competizioni internazionali nei prossimi anni anche a causa delle vicende giudiziarie che lo hanno riguardato nel corso dell’ultimo anno. Il quotidiano AS sostiene che nella lettera inviata alle due squadre spagnole, Maurizio Scanavino afferma che la Uefa “minaccia di escludere il club dalle competizioni europee per cinque anni per i casi in cui è stato coinvolto nelle ultime stagioni”. L’uscita ufficiale dal club dal progetto però potrebbe richiedere tempo prima di espletare tutte le procedure burocratiche e contrattuali.

Juventus, l’addio alla Superlega scatena la rabbia dei tifosi

E’ stata una stagione molto complicata per la Juventus e anche per i suoi tifosi che hanno vissuto insieme alla squadra questo clima di incertezza. Ora la rivelazione di una rinuncia alla Superlega sembra gettare ancora più nel panico parte della tifoseria bianconera: “L’addio alla Superlega sarebbe la pietra tombale”, scrive Michele. Mentre Gaetano prova a fornire una spiegazione a quello che sta succedendo: “L’unico motivo per cui la Juve esce dalla Superlega è la cessione del club e non a fondi americani”. E Gianpolo commenta: “Rimanere fuori per 5 anni dall’Europa senza la garanzia di poter far partire a breve la Superlega equivarrebbe a distruggere completamente il club. Delle volte, purtroppo, si è costretti a scegliere il male minore”.