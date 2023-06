Italia, Bonucci replica a muso duro alle critiche: tifosi scatenati, compagni solidali

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, non accetta la gogna: "Chi ha paura del giudizio degli altri non è un uomo". E arriva la solidarietà dei compagni di squadra

16-06-2023 22:39

“Ho ottenuto tutto lavorando quotidianamente, con sacrificio e umiltà. E sarà così anche domani, dopodomani, perché chi ha paura del giudizio degli altri non è un uomo. Io penso già all’allenamento di domani”. Così Leonardo Bonucci ha riposto su Instagram alle critiche che gli sono piovute addosso dopo l’errore nella semifinale di Nations League fra Italia e Spagna.

Bonucci a muso duro

“Eccomi qui- scrive il difensore azzurro– Un appuntamento che conosco bene. Un momento a cui non intendo sottrarmi. So bene quanto un errore in una partita del genere possa contare ma so anche quanto la consapevolezza possa aiutare a guardare avanti, certi delle fondamenta che ci sostengono. Il lavoro e la passione che mi hanno sempre contraddistinto non si faranno scalfire dai giudizi del momento. So chi sono e che gioco è questo. Ho sempre rispettato le opinioni di tutti- continua- ma ho sempre guardato avanti, consapevole che niente è facile nella vita e niente viene regalato nel calcio. Grazie a tutti i miei compagni che assieme a me hanno lottato. La fortuna non è stata la nostra compagna di battaglia. Forza azzurri“.

Italia, la solidarietà dei compagni a Bonucci

E i social hanno reagito, in primis i suoi compagni della Juventus e della Nazionale. Il primo è stato Adrien Rabiot, che ha commentato con un “Grande capitano”. Simboli di forza e cuori anche da Dusan Vlahovic, Florenzi, Paredes, tutti a sostegno del giocatore della Juventus. I tifosi naturalmente sono più impietosi, come Alessandro: “Ti voglio bene, sei stato importantissimo, hai avuto i tuoi anni gloriosi, ma adesso oggettivamente l’età avanza e stai diventando un danno calcisticamente parlando”. Mentre Enrico la tocca pianissimo: “Laureato in scuse post partita ormai”.

I tifosi si dividono su Bonucci

Ma in tanti sono dalla sua parte, come Richy: “Chi ti critica è perché non ti ha mai voluto capire, ma credo che in tanti avrebbero sognato di avere al loro fianco un Capitano come te. Il lavoro paga sempre e per te è stata l’unica costante che ti ha fatto raggiungere traguardi impensabili. Sempre dalla tua parte Bonny”. Allo stesso modo janlu90: “Tranquillo, sono gli stessi che ti davano per finito 10 anni fa…e gli stessi che esultavano al tuo gol a Wembley contro l’Inghilterra…”. E Antonionero aggiunge: “Sono Interista, perché insultate Bonucci ?? Per 1 errore?? Però durante l’Europeo lo osannavate , visto che ha contribuito in maniera decisa alla vittoria finale (segnando in finale il gol dell’1 a 1 e il rigore importantissimo dopo l’errore di Belotti)”.

Bonucci, il web si schiera

Ma per la maggior parte dei tifosi, la carta d’identità ha ormai il suo peso, come afferma Antonio: “Quando un calciatore non si rende conto di non essere più in grado di giocare ad un certo livello, allora non è un campione”. E Angelo di rimando: “Leo sei stato un grande ma è palese che l’età si fa sentire … un addio alla nazionale sarebbe la scelta più giusta … servi alla Juve per i giovani soprattutto”. Miridemi però non ci sta: “Ma come si fa a insultare colui che è stato uno dei difensori più grandi della storia del calcio… mamma mia!”. Mentre Traiano mette il punto: “Non è solamente colpa tua, hai sempre amato e rispettato la nostra maglia Azzurra, gli errori vengono commessi da chiunque, altrimenti se non sbagliassimo non saremmo umani, c’è da dire che nel primo tempo abbiamo giocato bene ma dal secondo tempo vi siete stancati e alla fine non siamo riusciti ad andare in finale, torneremo più forti di prima, forza Azzurri! Forza Italia!”.