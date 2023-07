Inghippo Napoli-Bayern: il retroscena su Kim fa sperare i tifosi azzurri

Sabato scade la clausola rescissoria presente nel contratto del difensore: i bavaresi non l’hanno ancora pagata, i supporter azzurri sperano che il coreano possa restare

13-07-2023 17:42

E se alla fine Kim Minjae restasse a Napoli? L’ipotesi appare remota, il Bayern Monaco ha dichiarato l’interesse per il giocatore e ha già raggiunto un accordo sul contratto con i suoi agenti. Tuttavia il club baverese non ha ancora pagato la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che scade sabato 15 luglio: il tempo corre e i tifosi partenopei sperano nel colpo di scena…

Napoli, il Bayern non ha ancora pagato la clausola di Kim

Mancano meno di 48 ore alla scadenza della clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente nel contratto di Kim Minjae con il Napoli. Il Bayern Monaco ha manifestato da tempo la volontà di pagarla e liberare il difensore, per poi metterlo sotto contratto. Il club bavarese ha già raggiunto un accordo con gli agenti del sudcoreano, per il quale è pronto un ingaggio da oltre 10 milioni di euro l’anno per 5 anni. È tutto pronto, insomma, ma il tempo corre e il ritardo del Bayern nel pagamento della clausola sta facendo discutere i tifosi del Napoli sul web.

Napoli, i tifosi sperano nel colpo di scena su Kim

Molti tifosi del Napoli, infatti, sperano che il Bayern faccia retromarcia o che ci sia qualche problema burocratico dell’ultimo minuto che impedisca ai bavaresi di strappare al club azzurro Kim, ovvero il miglior difensore dello scorso campionato di serie A.

“Vi immaginate se Kim restasse al Napoli? Avremmo in tasca il quarto scudetto”, sogna Rossella. “Probabilmente nemmeno il Napoli ha chiuso per il nuovo difensore… Fa comodo anche ad ADL non comunicarlo per tenere basso il prezzo”, scrive Alfonso tentando di dare una spiegazione. “Io fossi il Napoli cambierei all’ultimo istante le coordinate bancarie…”, suggerisce FranI, pronto a tutto per trattenere Kim. “Se Kim rimanesse sarebbe davvero un gran colpo”, il commento di Gianluca.

Napoli, Kim promesso sposo del Bayern

In realtà, pare che il trasferimento di Kim al Bayern sia ormai cosa fatta. Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche con alcuni emissari del club bavarese in Corea del Sud, mentre i tempi si sono allungati per permettere alla dirigenza di ultimare la documentazione e soprattutto preparare la strategia mediatica per presentare il nuovo difensore all’esigente tifoseria del Bayern.

Il Napoli e i suoi tifosi non possono che attendere i 50 milioni della clausola, che De Laurentiis investirà – almeno in parte – per il sostituto del sudcoreano.