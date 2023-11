Wanda Nara e la leucemia: perché può ballare a Ballando con le Stelle, la cura

Wanda Nara continua la sua battaglia contro la leucemia: la partecipazione a Ballando con le Stelle e il messaggio social che ha fatto sciogliere i fan.

02-11-2023 12:49

Dopo aver rivelato ufficialmente la sua malattia, Wanda Nara continua a stupire sulla pista di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Da sabato 21 ottobre, la moglie di Mauro Icardi è tornata ad essere protagonista in Tv anche in Italia, nonostante la battaglia contro la leucemia. Sensualità e sensibilità sul palcoscenico, ma una cura da portare avanti per evitare ricadute.

Perché Wanda può partecipare a Ballando con le Stelle nonostante la leucemia

Non è stato un periodo facile per Wanda Nara, modella e showgirl che fa parlare di sé sui social e in televisione. Una volta scoperta la malattia, l’ex conduttrice di Master Chef Argentina è stata ricoverata all’ospedale Los Arcos per alcuni giorni, prima di fare ritorno a casa dai suoi figli e da Mauro Icardi.

Un’estate trascorsa in Sudamerica e poi il trasferimento in Turchia, per vivere insieme al centravanti del Galatasaray la seconda parentesi con la squadra di Istanbul. Con la coppia, quattro dei cinque figli, considerando che Valentino ha deciso di rimanere a Buenos Aires per coltivare il sogno di diventare un calciatore del River Plate.

Nel bel mezzo del percorso riabilitativo, la chiamata di Ballando con le Stelle è stata vista come una luce in fondo al tunnel. La possibilità di dimostrare a tutti di essere ancora viva, nel rispetto della malattia e di chi affronta situazioni simili. Wanda, al di là delle foto osé e delle copertine dei giornali, ha scelto di essere un esempio e di poter essere un’influencer positiva, nel momento più delicato della sua vita.

Quando sono andata in Argentina ho rifatto tutti i controlli, tutti, e sono andati bene perché i valori si sono stabilizzati – ha raccontato Wanda all’alba della kermesse -. L’unica cosa che il medico mi ha chiesto è di non interrompere la terapia. In questo sono rigorosa e sto assumendo i farmaci, facendo tutti i controlli necessari.

A confermare ciò è stato anche il medico della Nara, raggiunto dal giornalista argentino Angel De Brito per LAM.

Non c’è nessuna restrizione, l’unica cosa che devi fare è non sospendere le medicine, riposare bene, stare bene, perché i valori che ti hanno dato erano corretti, sono stabili. Puoi farlo, puoi fare sport, ma prenditi cura della tua dieta, dei farmaci e riposa bene.

Wanda a Ballando con le Stelle: il messaggio social diretto ai Fan

Nei giorni che hanno visto la famiglia Icardi festeggiare il compleanno di una delle figlie di Wanda e il decimo anniversario di fidanzamento della coppia, la Nara ha voluto rispondere ai tantissimi messaggi dei suoi follower, pubblicando un post caratterizzato da una forte carica emotiva.

Grazie a tutti per il supporto, questa sfida mi sta insegnando tanto e non solo a ballare, mi aiuta anche a togliermi tante cose brutte. Ballare fa solo bene, tutti possiamo ballare, la musica e il ballo fanno stare meglio il corpo e l’anima.

Così Wanda ha ringraziato tutti i suoi fan, che hanno moltiplicato in queste ore i messaggi in direct, manifestando affetto e vicinanza, una volta resa nota la sua malattia.

Wanda e la mamma Nora Colosimo: il gesto social

Il post pubblicato da Wanda sui suoi canali social ufficiali non è di certo passato inosservato. Oltre ai like e ai commenti degli utenti, non è mancato l’appoggio della mamma, Nora Colosimo, che su Instagram ha repostato nelle Stories quanto scritto dalla figlia, aggiungendo cuori ed emoji incoraggianti.

Forza ed affetto da parte di tutti i familiari, per una Wanda Nara chiamata a convincere nuovamente i giudici a partire da sabato 4 novembre, quando scenderà in pista per se stessa e per coloro che l’hanno seguita in questo difficile percorso.