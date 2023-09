Wanda Nara torna a parlare della malattia: le cure in Turchia e l'indizio social

Wanda Nara si sta curando e lancia un messaggio social in foto con un'infermiera: la modella parteciperà anche a Ballando con le stelle sulla Rai

29-09-2023 12:18

Wanda Nara prosegue le cure in Turchia, dove vive attualmente con Mauro Icardi e quattro dei suoi cinque figli. La malattia va tenuta sotto controllo quotidianamente, ma ciò non impedirà alla modella di partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle in Italia. Una Instagram Story dell’ex conduttrice di Master Chef Argentina, però, lancia un segnale importante.

La malattia di Wanda Nara e le cure in Turchia

La notizia della malattia di Wanda Nara, diffusa in estate da un noto giornalista sudamericano, ci ha messo poco per finire al centro del dibattito dei media argentini ed internazionali. La showgirl, dal canto suo, non ha mai voluto ufficialmente rendere noto il nome della malattia stessa, né tantomeno i sintomi e gli effetti di tale sindrome. Potrebbe trattarsi di una leucemia, rilevata per tempo e monitorata costantemente da un’importante équipe medica.

Prima il soggiorno in patria, al fianco dell’ex marito Maxi Lopez e dell’attuale compagno Mauro Icardi, senza dimenticare il supporto degli amici e dei genitori, nonostante la loro separazione. L’affetto dei cari e una vita che non appare totalmente condizionata dallo stato di salute. Il trasferimento ad Istanbul ha lasciato qualche strascico in famiglia, ma era necessario seguire il centravanti ex PSG ed Inter nella sua seconda parentesi al Galatasaray.

Come sta oggi Wanda: il messaggio social e la foto con l’infermiera

L’iter riabilitativo di Wanda Nara prosegue senza intoppi, stando all’apparente serenità con la quale sta vivendo la situazione e ai segnali social arrivati in questi giorni tramite il suo account Instagram ufficiale. Proprio in una delle ultime stories, online per 24 ore, la modella argentina ha fotografato il momento esatto in cui un’infermiera effettua un prelievo dal suo braccio sinistro, seguendo la terapia prevista dai medici.

A margine dello scatto, poche ma significative parole.

Una malattia, la paura di aspettare un risultato, che qualcuno che ami abbia torto. La vita è bella, ma ha momenti grigi… anche se vedo sempre tutto, anche il brutto, come positivo.

Un messaggio criptico, ma non troppo. Trapela ottimismo, anche dall’animo di Wanda, che non vuole darla vinta alla malattia o lasciarsi sopraffare dalla paura di affrontare un nemico più grande.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle nonostante la malattia

Nonostante le difficoltà e una malattia da tenere sotto controllo, Wanda Nara ha deciso di prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, programma condotto su Rai 1 da Milly Carlucci. Si parte il 21 ottobre, con l’ex conduttrice di Master Chef Argentina pronta a fare ritorno in Italia per incantare il pubblico e gli appassionati di danza.

Negli studi di Roma, non sarà facile per la Nara affrontare numerosi viaggi e allenarsi duramente al fianco di un professionista, per non sfigurare in puntata dinanzi alla giuria. Non è esclusa, peraltro, la presenza di Mauro Icardi all’esordio di Wanda come concorrente di Ballando con le Stelle.