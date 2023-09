Wanda Nara a Ballando con le Stelle: anticipazioni e data di inizio del programma

Wanda Nara è ufficialmente una nuova concorrente del programma televisivo di Milly Carlucci: l'annuncio social della moglie di Icardi

26-09-2023 11:30

Dopo aver lasciato MasterChef Argentina, Wanda Nara ha deciso di prendere parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. È ufficiale la partecipazione della modella sudamericana, nonché moglie di Mauro Icardi, allo show che consente ai vip scelti dall’organizzazione di lavorare ed imparare al fianco di professionisti del mondo della danza.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle, è ufficiale: Quando Inizia

L’annuncio è finalmente arrivato. Dopo le indiscrezioni filtrate nelle ultime ore, Wanda Nara si è “appropriata” dei canali social ufficiali di Ballando con le Stelle, per comunicare al pubblico la sua partecipazione alla prossima edizione del programma. Lo show prenderà il via sabato 21 ottobre 2023, in prima serata su Rai 1, come accaduto nel recente passato.

La Nara, attualmente ad Istanbul insieme a suo marito Icardi, si è rivolta direttamente a Milly Carlucci, completando di fatto un casting che attendeva soltanto la firma dell’ex conduttrice di Master Chef Argentina, reduce da un’estate piuttosto turbolenta. Wanda, complice la malattia e il nuovo trasferimento in Europa, ha continuato a far parlare di sé in patria e in Italia, tra riviste e portali online, provocando spesso reazioni contrastanti. Ora, la nuova avventura nella capitale.

Questo l’annuncio social di Wanda Nara, nuova concorrente di Ballando con le Stelle 2023:

Il cast completo di Ballando con le Stelle 2023: i nomi di tutti i concorrenti

Annunciata la partecipazione di stelle del calibro di Wanda Nara e Lino Banfi, è tempo di fare ordine e riepilogare i nomi dei concorrenti della prossima edizione del programma Tv guidato da Milly Carlucci. Finora, sono 11 i componenti del cast di Ballando con le Stelle, di cui una coppia, quella formata da Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Entro la fine di settembre potrebbe esserci qualche sorpresa, a meno di un mese dall’inizio dello show.

Al momento, sono questi i partecipanti annunciati sui social dai canali ufficiali del programma:

Wanda Nara

Lino Banfi

Lorenzo Tano

Teo Mammuccari

Sara Croce

Antonio Caprarica

Paola Perego

Carlotta Mantovan

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Rosanna Lambertucci

Ricky Tognazzi

Wanda Nara, da Istanbul a Roma per Ballando con le Stelle: la situazione con Icardi e i figli

Dopo aver vissuto tutta l’estate in Argentina, fra prime cure ed impegni professionali, Wanda Nara ha scelto di allontanarsi nuovamente dai genitori per accompagnare Mauro Icardi nella sua seconda parentesi al Galatasaray, club che ha messo sul piatto un ricco contratto triennale per il bomber ex PSG ed Inter.

Una volta accettata la corte di Milly Carlucci, che punta anche ad un importante ritorno social sotto il profilo di numeri ed interazioni, Wanda sarà costretta a viaggiare continuamente sull’asse Istanbul-Roma, per rispettare gli accordi siglati con il programma, senza dimenticare la salute e la quotidianità dei suoi figli. Quattro dei cinque, infatti, sono in Turchia, mentre Valentino continua a coltivare il sogno di diventare un calciatore nelle giovanili del River Plate.

Icardi, intanto, sarà impegnato oggi alle ore 19.00 in trasferta contro l’Istanbulspor, per cercare di conquistare l’ennesima vittoria nel massimo campionato turco, in attesa di rituffarsi in Champions League con i colori giallorossi.