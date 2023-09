Wanda Nara spiega il sì a Ballando con le stelle mentre Icardi fa una figuraccia in Turchia

Nonostante le condizioni di salute incerte la modella parteciperà allo show della Rai, intanto Icardi protagonista in negativo con il Galatasaray

27-09-2023 11:52

Wanda Nara continua a far parlare di sé sull’asse Roma-Istanbul, senza dimenticare il figlio Valentino e un possibile ritorno in Argentina per completare il percorso di cure. Il sì alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, ha inevitabilmente scatenato diverse reazioni sui social. Intanto, suo marito Icardi è croce e delizia del Galatasaray, come testimoniano gol vittoria e figuraccia in occasione del rigore sbagliato.

Wanda Nara parteciperà a Ballando con le Stelle

Dopo aver vissuto un’estate piuttosto tormentata, caratterizzata da una malattia che ha finito per sollevare polemiche ed alimentare veleni, Wanda Nara ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle, storico programma Rai guidato da Milly Carlucci, che prenderà il via il prossimo 21 ottobre.

Firmato un contratto che costringerà la modella argentina a viaggiare spesso, nuovamente direzione Italia. “Nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo”, ha fatto sapere l’argentina. Allenamenti, studio ed esibizioni a Roma, al fianco di un professionista del mondo della danza, e quotidianità ad Istanbul, insieme ad Icardi e a quattro dei suoi cinque figli. Valentino, come noto, è rimasto in Argentina per giocare con i colori del River Plate, seguito da papà Maxi Lopez.

Sui social, sorpresa e curiosità per la partecipazione di Wanda a Ballando con le Stelle, con la showgirl che ha ricevuto centinaia di messaggi e attestati di stima sui suoi canali ufficiali. Una volta iniziato lo show, si moltiplicheranno domande e commenti su Twitter e sugli altri social network, seguendo gli hashtag lanciati in diretta da Milly Carlucci, che potrà usufruire della popolarità e dei circa 17 milioni di follower della Nara.

Wanda Nara, da ospite d’onore a concorrente

Non è certo la prima volta sul palco di Ballando con le Stelle per Wanda Nara, già ospite d’onore della scorsa edizione e oggi nuova concorrente della kermesse. Non un grande rapporto con la danza per l’ex conduttrice di Master Chef, nonostante il sangue argentino e la passione per il tango, come confermato dalla stessa 36enne negli studi di Roma mesi fa.

“Quando ballo sono un disastro”, aveva detto la più grande delle sorelle Nara, ecco perché toccherà ai maestri e ai professionisti, messi a disposizione dal programma, guidare la moglie di Icardi verso la finale.

Rigore a due sbagliato da Icardi in Istanbulspor-Galatasaray (Video)

Pur avendo segnato il gol del vantaggio e del definitivo 0-1, risultando il match winner di serata, Mauro Icardi si è reso protagonista di un episodio alquanto singolare. Una figuraccia dinanzi agli occhi di tutta Europa per il bomber ex Inter e PSG, capace di sbagliare un rigore a due nel match Istanbulspor-Galatasaray.

Sul dischetto ci va un compagno del centravanti argentino, Kerem Aktürkoğlu, che prova ad imitare il tandem Messi-Suarez, toccando a sorpresa la palla in favore di Icardi, che tira fuori con il portiere già proteso in tuffo dalla parte opposta. Mani nei capelli e sorriso amaro per il marito di Wanda Nara, che dal lato suo ha seguito con trepidazione la partita da casa, come confermato dalle sue Instagram Stories.

IL VIDEO DEL RIGORE A DUE SBAGLIATO DA ICARDI (Twitter)