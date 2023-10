Wanda Nara, rivelato come convive con la leucemia: il rammarico della modella

Le rivelazioni dello stilista e amico della showgirl argentina. La moglie dell'ex Inter parla del suo passato, intanto splende a Ballando con le Stelle.

Dopo tre mesi dalla notizia circa il presunto problema di salute di Wanda Nara, la moglie di Icardi ha reso noto il nome della grave malattia con cui sta lottando. La showgirl, di fatto, ha annunciato di avere la leucemia tramite una storia Instagram, rispondendo alla domanda di un follower. “Non avevo il coraggio di chiamarla per nome”, ha dichiarato l’argentina, che ha proseguito: “Mi dispiace per coloro che hanno pensato fosse giusto anticipare i miei tempi”. A parlare della condizione di salute di Wanda Nara, è stato il suo stilista e amico Kennys Palacios.

Le dichiarazioni di Kennys Palacios

Arrivano dettagli riguardo le condizioni di salute di Wanda Nara. A parlarne è stato lo stilista della showgirl, nonchè caro amico, ospite al programma Intrusios:

È stata lei a parlarmi e a raccontarmi cosa stava accadendo, e io non potevo crederci. Mi diceva che mancavano ancora dei risultati e che non aveva conferma di nulla. Non aveva segni della malattia, la stanchezza era attribuita alle lunghe giornate trascorse a registrare MasterChef.

In seguito, ha proseguito parlando dell’attuale condizione fisica della showgirl:

I figli di Wanda e Maxi Lopez lo hanno saputo attraverso i media. Lei ci ha messo un po’ a raccontarlo perchè doveva assimilare quello che le stava accadendo. È stato brutto veder raccontare qualcosa di te che forse non vuoi che nessuno sappia. Credo che se non fosse uscito sui media, non lo avrebbe raccontato. Ad oggi, Wanda non ha dolori.

L’intervista di Wanda Nara

Non solo le dichiarazioni di Kennys Palacios. Torna a parlare ai microfoni la stessa Wanda Nara, questa volta intervistata dal magazine F, dove ha parlato del suo passato e del suo ruolo da procuratrice per l’ex Inter:

La scelta di diventare agente è nata un po’ per caso. Ho sempre gestito la mia attività da sola, non ho un responsabile. Mauro all’epoca mi chiese un consiglio e da lì decisi di occuparmi personalmente dei suoi interessi. Ma, guardando indietro, vorrei aver continuato a essere semplicemente una madre, perchè queste cose a lungo andare portano dei problemi in casa. Mi è capitato di prendere una decisione sulla quale Mauro non era d’accordo e per questo ci sono stati periodi difficili. Non è per nulla semplice conciliare affetti e affari.

L’esperienza a Ballando con le Stelle

Wanda Nara, nonostante la sua malattia, continua la sua attività lavorativa. Tra queste, anche l’esperienza a Ballando con le Stelle, dove la showgirl si sta rendendo protagonista di questa edizione a suon di samba. La moglie di Mauro Icardi ha espresso l’importanza e il beneficio della sua presenza al programma: