Wanda Nara, cosa ha scritto per i 10 anni con Icardi e cosa farà stasera a Ballando

Giorno da ricordare per la modella e per l'attaccante del Galatasaray ex Inter: la showgirl argentina intanto è pronta a scendere di nuovo in pista

28-10-2023 11:40

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Wanda Nara (36 anni) e Mauro Icardi (30 anni) hanno festeggiato dieci anni insieme. Il tempo è volato via, tra alti e bassi, come in ogni coppia: dai tira e molla di qualche anno fa, che li ha portati a un passo dal lasciarsi, alla malattia di Wanda che ha messo in ginocchio tutta la famiglia. Forse proprio il momento più brutto ha cementato l’amore di Mauro e dell’intera famiglia per l’agente e showgirl argentina.

Nonostante la distanza, dato che Mauro si trova in Turchia dove gioca con il Galatasaray mentre Wanda è in Italia per prove e puntate di “Ballando con le Stelle”, i due riescono sempre a trovare del tempo da trascorrere insieme ai loro figli.

Wanda Nara e Mauro Icardi, l’amore oltre le polemiche e le crisi

L’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi è nato in Europa. Il 27 ottobre 2013 è iniziata la loro relazione d’amore. Wanda Nara ha dedicato al marito un lungo messaggio su Instagram in cui ha ribadito i sentimenti che prova per lui. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando i due hanno involontariamente fatto coniare il termine “Icardar”, nel momento in cui Maurito si è legato a Wanda, “soffiandola” al suo amico e connazionale Maxi López. Polemiche e inimicizie scandirono i primi giorni in cui la love story tra Nara e Icardi divenne popolare, ma i due difesero a spada tratta la propria scelta.

Wanda Nara e Icardi, messaggi d’amore su Instagram

Nara e Icardi si sono sposati, hanno messo su famiglia, hanno avuto due figlie e hanno litigato con tutti coloro che volevano vederli separati.

Figli, figlie, traslochi, viaggi, malattie, ancora traslochi, crescere insieme, litigare, essere in disaccordo, lavorare insieme, avere progetti, ma soprattutto AMORE, il più forte, quello che guarisce tutto ed è per sempre

ha scritto Wanda Nara nel suo ultimo post.

A corredo un carosello di foto dei momenti più importanti vissuti insieme, dai viaggi, alle figlie fino al recente ricovero in ospedale quando fu le fu diagnosticata una malattia, Wanda Nara ha ricordato tutto ciò che ha vissuto con Icardi.

Dieci anni fa iniziava la nostra storia, eri così giovane e così sicuro di aver incontrato l’amore della tua vita, che avresti voluto gridare ai quattro venti che stavamo insieme. E così sicura che vuoi formare una grande famiglia con me e sono così innamorata della tua bellezza e soprattutto del tuo grande cuore.

Anche Icardi ha condiviso le sue sensazioni in occasione di questa importante data.

Caro 27. Un giorno molto speciale per me, per noi. Una giornata come oggi, ma 10 anni fa iniziavamo il percorso più bello della nostra vita. Ti amo.

A rendere ancor più lieta è il compleanno di Isabella, che ha compiuto 7 anni. Castelli gonfiabili, decorazioni rosa e l’abbraccio di amici, fratelli e persone care hanno fatto da sfondo a una maxi festa per lei. Wanda Nara è volata a Istanbul insieme al suo “maestro” Pasquale La Rocca per celebrare il giorno cerchiato di rosso sul calendario.

Ballando con le Stelle, chi è favorito per la vittoria

Intanto, è il giorno della seconda puntata di “Ballando con le Stelle”. Per i bookmakers Wanda Nara (che ha preparato una coreografia che sua figlia Francesca ha imitato in maniera emozionante) e Simona Ventura sono favorite per la vittoria finale. Il trionfo di Wanda viene pagato 2.75 la posta scommessa, quello della Ventura 4.

Stando alle quote anche Teo Mammucari è tra i papabili al successo finale. Il suo successo è dato a 6. Occhio a Lino Banfi, però, che nella prima puntata ha raccolto il massimo dei punti dalla giuria, emozionata dalla toccante performance del concorrente che ha dedicato la coreografia alla moglie Lucia, scomparsa a febbraio. Se dovesse arrivare fino in fondo agli scommettitori verrebbe corrisposto un importo della posta puntata moltiplicato per dieci.