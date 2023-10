Wanda Nara ammette per la prima volta di avere la leucemia e mostra le sue ferite

La showgirl ha parlato in modo esplicito della malattia e ha ricordato i momenti bui vissuti con la famiglia. Ora è pronta all'esordio a Ballando

21-10-2023 11:54

Mancano poche ore all’inizio di Ballando con le Stelle e il conto alla rovescia è partito anche per Wanda Nara. La showgirl è una delle partecipanti al programma televisivo, che andrà in onda a partire da stasera 21 ottobre. Dal gioco alla salute, l’argentina è uscita alla scoperto sulla malattia, parlando per la prima volta di leucemia. Ha poi svelato i dettagli e i brutti momenti che ha passato insieme alla famiglia e in particolare con i suoi figli.

Wanda Nara e la leucemia: “Ho avuto i pensieri più brutti”

“È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita”, ha detto la showgirl al Corriere della Sera. “Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante”.

Wanda Nara ha poi spiegato come è arrivata la diagnosi: “Ero molto stanca e dovendo fare un viaggio mi sono fatta delle analisi, senza un perché. Dopo l’esito sono stata ferma un paio di giorni. Ho dovuto capire la situazione. Ora cerco di viverla valorizzando di più ogni attimo della mia vita”.

Poi ha raccontato di come è precipitata nel buio e come poi si è fatta forza: “Ho avuto i pensieri più brutti, soprattutto da mamma. Ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta: sento di essere il motore della mia famiglia, se cado io cadono tutti, tipo domino. Credo molto in Dio e penso che questo sia quello che tocca a me. Mi piace prendermi cura della mia famiglia enorme e va bene se tutti si appoggiano a me”.

L’accusa al giornalista argentino

La moglie di Icardi ha poi ricordato ad Oggi anche di come è stata trattata con poco tatto la sua malattia: “Non avevo ancora i risultati dei miei esami e il giornalista Jorge Lanata lo ha detto al Paese, e quindi anche ai miei figli. Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che le scrive: ‘Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice‘”.

E da qui una grande accusa alla società: “Non ho mai “giocato” con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Il problema è che se non ti vedono “inchiodata” a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo”

Wanda Nara verso Ballando con le stelle: le ferite dopo le prove

La showgirl ha pubblicato sui social alcune foto delle ferite sul suo corpo in seguito alle prove per l’esordio a Ballando con le Stelle. A fine settembre, attraverso i suoi social network, l’imprenditrice ha confermato la sua partecipazione al programma e ha subito iniziato ad allenarsi con il ballerino che la accompagnerà, Pasquale La Rocca.

Nel frattempo, si è recata anche in Argentina per sottoporsi a controlli medici per le cure a cui si sta sottoponendo in seguito all’individuazione della malattia. Dopo il breve soggiorno, è tornata a Roma e si è messa in pari. Dopo quattro lunghi giorni di prove, Wanda ha mostrato i disturbi di cui soffre esponendo il suo corpo ai vari movimenti richiesti dalla coreografia di bachata che eseguirà nel suo debutto nello show. Il commento dell’imprenditrice è stato “Ferite di guerra“, allegando due immagini che mostrano una serie di lividi sui piedi e sulle gambe.