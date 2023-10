Wanda Nara esce allo scoperto sulla malattia: le cure e Ballando con le Stelle

Il ricovero d'urgenza in estate, la reazione del figlio Valentino alla notizia della malattia e il sì a Ballando con le Stelle: Wanda Nara si racconta

Dal ricovero d’urgenza in estate alla partecipazione a Ballando con le Stelle. Com’è cambiata la vita di Wanda Nara da quando ha appreso la notizia della malattia, che la costringe oggi a cure e trattamenti specifici sull’asse Argentina-Turchia, senza dimenticare le reazioni dei figli, la distanza da Valentino e la relazione con Mauro Icardi, spesso messa in discussione dai media argentini e dal rapper L-Gante.

Le rivelazioni di Wanda Nara, tra malattia e odio social

Nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, in vista della prima esibizione a Ballando con le Stelle, Wanda Nara ha raccontato i momenti che hanno caratterizzato la peggior estate della sua vita, sconvolta da una terribile notizia.

La leucemia? Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui lo ha detto al Paese e quindi anche ai miei figli. Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che le scrive: “Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice”.

E poi, sui social, c’è chi critica persino il modo di affrontare la malattia, con Wanda sempre sorridente nelle Instagram Stories, in compagnia di quattro dei cinque figli presenti ad Istanbul a casa Icardi.

Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla. Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho mai “giocato” con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Il problema è che se non ti vedono “inchiodata” a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo

Wanda Nara, come gestirà la malattia durante Ballando con le Stelle

In molti, a partire dagli haters che hanno quotidianamente messo in discussione la veridicità della malattia, si chiedono se Wanda Nara sia realmente in grado di partecipare a Ballando con le Stelle, considerando le sue attuali condizioni e l’iter riabilitativo per la malattia.

C’è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da Buenos Aires e mi dice quel che posso e non posso fare. Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare. Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli. Vedono che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile.

E al contrario di ciò che filtra dai media argentini, Wanda Nara non ha mai avuto dubbi nel recente passato sul suo amore per Mauro Icardi. Telegrafica ma iconica.

Mai tradito, lo risposerei mille volte.

La malattia di Wanda Nara: l’immagine che ha sconvolto i follower su Instagram

Wanda Nara tende a mostrarsi sempre sorridente e piena di vita ai suoi 16 milioni di follower su Instagram, ma il morale non può sempre sfiorare le stelle. Ci sono anche immagini e momenti di quotidianità che possono sconvolgere abitudini, come le cure per la malattia del sangue che da mesi sta combattendo la 36enne argentina.

Con uno scatto social, infatti, la Nara ha reso visibili numerose fiale, guanti e farmaci prescritti dall’équipe medica che la segue costantemente in questo delicato percorso. “Sto bene, mi piace sempre mostrarmi in un certo modo, ma a volte sono un po’ giù”, ha ammesso la modella sudamericana, logorata dai continui trattamenti.

Ora, però, l’opportunità di rimettersi in gioco sul piccolo schermo, grazie alla Rai e alla chance messa sul piatto da Milly Carlucci: sabato 21 ottobre, il via a Ballando con le Stelle.