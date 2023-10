Wanda Nara è dovuta rientrare in Argentina, ecco cosa è successo

La moglie di Icardi ha lasciato Roma, dove si stava preparando per la sua partecipazione allo show "Ballando con le stelle", per volare a casa

08-10-2023 14:00

Pur continuando le cure per la sua salute, Wanda Nara non cessa di viaggiare. Dopo due mesi tra Istanbul e l’Italia, la modella è tornata in Argentina e ha riabbracciato il figlio maggiore, Valentino – frutto della relazione con Maxi López – rimasto nel Paese per giocare nelle giovanili del River Plate.

Vita movimentata per Wanda Nara nonostante i problemi di salute

A fine luglio, dopo aver terminato gli impegni di lavoro con MasterChef (Telefe) e tra le voci incessanti sui suoi problemi di salute, Wanda Nara è tornata a Istanbul con il marito Mauro Icardi e quattro dei suoi cinque figli, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Nelle ultime settimane, un messaggio da lei pubblicato aveva lasciato intuire su un suo ritorno in Argentina. Dopo il successo del River nel superclásico alla Bombonera contro il Boca, Wanda Nara condiviso una videochiamata con il figlio Valentino, lasciando un messaggio cripitco.

Svelato il mistero del viaggio per Wanda Nara

“Ti ho reso perfetto, ecco perché ti ho creato del River. Ti amo. A giorni ti abbraccerò”. Non era chiaro se lei sarebbe tornata in Argentina o lui si sarebbe recato in Turchia ma ora il mistero è stato svelato. Wanda Nara ha lasciato momentaneamente l’Italia, dove si sta preparando per partecipare al programma Ballando con le Stelle, ed è sbarcata in Argentina.

Wanda regala una borsa alla fidanzata del figlio

La prima cosa che ha fatto è stata appunto ricongiungersi con il figlio primogenito. “La mamma è arrivata”, ha scritto nelle sue storie su Instagram insieme a una tenera foto con il figlio di 14 anni. Valentino. Ai due si è aggiunta Julieta Fillol, nipote dello storico portiere argentino campione del mondo Ubaldo Matildo Fillol, fidanzata di Valentino.

Per la ragazza anche un regalo speciale, sempre mostrato sui social: una borsa della sua linea di accessori con un cartello che diceva “Valu fidanzata” e con accanto a un cuore. I tre sono rimasti assieme anche a cena. Prima di recarsi in Argentina Wanda Nara è stata diversi giorni a Roma per prepararsi alla sua prossima sfida lavorativa. .