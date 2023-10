Wanda Nara, la vittoria del River nel Superclasico e il possibile ritorno in Argentina

Wanda Nara festeggia la vittoria del River Plate nel Superclasico con il Boca Juniors: il messaggio social al figlio e il possibile ritorno in Argentina

03-10-2023 09:49

Festa grande per Wanda Nara e i suoi ragazzi, che nella giornata di domenica hanno potuto festeggiare la vittoria del River Plate nel Superclasico contro gli eterni rivali del Boca Juniors. Intanto, sui social, spunta un messaggio della modella argentina, che non chiude ad un ritorno in patria, complice l’attuale presenza del figlio Valentino a Buenos Aires. Mauro Icardi, dal canto suo, oggi scende in campo all’Old Trafford di Manchester con la maglia del Galatasaray.

Wanda Nara e l’indizio social: tornerà presto in Argentina?

È stata una domenica speciale per Wanda Nara e il figlio Valentino, frutto del primo matrimonio con Maxi Lopez, rimasto in Argentina proprio per stare al fianco del fratello maggiore di Costantino e Benedicto, oggi in Turchia con la famiglia Icardi. Il successo del River Plate in casa del Boca Juniors ha fatto esultare l’ex conduttrice di Master Chef e il giovane talento che milita proprio nelle giovanili della compagine biancorossa.

Nonostante il fuso orario, Wanda ha preso il telefono e ha immediatamente attivato una videochiamata con Valentino, pazzo di gioia per la vittoria dei Millonarios. Attraverso una Instagram Story, la modella ha documentato la chiacchierata con il figlio, rendendola nota al pubblico e a più di 16 milioni di follower presenti sul suo account ufficiale.

All’interno dello screenshot, una frase che sottolinea la fede rojiblanca e anticipa un probabile incontro nei prossimi giorni.

Ti ho reso perfetto, ecco perché ti ho fatto River. Ti amo, a giorni ti abbraccerò. Forse ti può interessare Wanda Nara torna a parlare della malattia: le cure in Turchia e l'indizio social Wanda Nara si sta curando e lancia un messaggio social in foto con un'infermiera: la modella parteciperà anche a Ballando con le stelle sulla Rai

Resta da capire, adesso, se i due si vedranno direttamente in Argentina o ad Istanbul, così da riunire tutta la famiglia in Turchia almeno per qualche ora.

La figlia di Wanda Nara e il compito a casa con Icardi

L’amore per l’Argentina e il rispetto della cultura sudamericana non mancano di certo a casa Icardi. Anche nei compiti assegnati alle figlie più piccole, emerge un fattore nostalgico, che evidenzia l’attaccamento della famiglia alle tradizioni tipicamente argentine e ai successi ottenuti dalla nazionale albiceleste negli ultimi tempi.

Dal famoso mate all’asado, passando per il calore dell’Estadio Monumental di Buenos Aires e il bacio di Leo Messi alla Coppa del Mondo 2022: tutto racchiuso in un poster, caratterizzato da numerose foto, composto da Isabella, figlia di Wanda Nara e Mauro Icardi. “Il miglior papà del mondo”, questo il telegrafico messaggio della showgirl per suo marito, oggi lontano per la trasferta di Manchester.

Alle ore 21.00, infatti, la sfida al Manchester United di Ten Haag, con la consapevolezza che servono punti per tenere vive le speranze qualificazione. Dopo il pareggio in rimonta contro il Copenaghen, condito da piccanti polemiche, i turchi cercano l’impresa tra le mura del “Teatro dei Sogni”, nella speranza di dare continuità a quanto di buono fatto in campionato.

Zaira Nara e la mamma Nora Colosimo a casa di Wanda

Proprio nelle ore che hanno visto partire Mauro Icardi alla volta di Manchester, per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-24, sono atterrate ad Istanbul Zaira Nara e Nora Colosimo, rispettivamente sorella e madre della più famosa Wanda. Una visita assolutamente gradita dalla modella sudamericana, che ha un rapporto importante soprattutto con la giovane Zaira. La mamma, dal canto suo, ha approfittato anche dell’assenza del calciatore per salutare i suoi nipoti, considerando i rapporti non idilliaci tra le parti.

Sessione di shopping e un giro per la bellissima capitale turca, che continua a regalare spunti e sorrisi a Wanda, in attesa del ritorno in Italia per le prove e le esibizioni di Ballando con le Stelle, edizione 2023.