Wanda Nara rivela alla figlia i retroscena su Ballando e come si sta preparando

Manca sempre meno all'inizio di Ballando con le Stelle e la showgirlha iniziato a prepararsi per il programma: mostrata una chat con la figlia

06-10-2023 12:23

Wanda Nara farà parte del prossimo cast di Ballando con le Stelle. La showgirl è pronta a ritornare in tv in Italia, dopo le sue apparizioni come ospite nel programma di calcio TikiTaka. Ora l’argentina, che sta vivendo un periodo delicato per le sue condizioni di salute, si metterà in mostra in prima persona. Una nuova esperienza che però l’ha allontanata dalla famiglia, anche se il rapporto, anche se a distanza, è molto vivo.

Wanda Nara a Ballando con le stelle

La showgirl farà parte della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Per non arrivare impreparata all’inizio della sfida contro gli altri vip ballerini, ha iniziato già le prove con il suo partner Pasquale Larocca. L’argentina per affrontare con professionalità l’impegno, si è trasferita momentaneamente in Italia, a Roma, lontana dalla famiglia.

Una scelta coraggiosa, viste anche le sue condizioni di salute. Icardi e i figli si trovano in Turchia, a Istanbul, la città che ospita le partite del Galatasaray. Anche a distanza, non stanno facendo mancare il loro supporto a Wanda Nara, che nelle scorse ore ha pubblicato sui social anche un estratto di una conversazione che ha avuto con la figlia.

I messaggi tra Wanda Nara e la figlia

In una Instagram Story, Wanda Nara ha mostrato una parte della chiacchierata avuta con la sua bambina prima di andare a dormire: “Mamma, ci sentiamo domani. Ciao. Domani mattina ti chiamerò prima di andare a scuola. Ti parlerò se sarai sveglia. Altrimenti lo farò quando tornerò a casa. Ti amo”, il tutto con un bacio finale.

Isabella ha mostrato grande attenzione per il lavoro della showgirl: “Continua a esercitarti, lo farai domani?”. Domanda a cui ha subito risposto: “Domani faremo la foto di presentazione. Non mi allenerò, lo abbiamo fatto oggi per tutto il giorno. Mi fanno molto male i piedi, come quando si va a ballare. Non sai quanto facciano male. Quando vai a scuola scrivimi che sarò sveglia. Ti voglio bene, un bacino a Frances”. La bambina, preoccupata dopo aver visto un video, le ha poi chiesto se non le girasse la testa per la coreografia: “No Isi, un po’, le prime volte sì, ma l’ho fatto circa mille volte e sono abituata”.

Il legame tra Wanda Nara e l’Italia

L’argentina aveva già esordito in tv come ospite fisso nel programma TikiTaka. Nonostante l’addio di Maurito dai nerazzurri nel 2019, il legame tra l’Italia e Wanda Nara non si è spezzato. Il rapporto con la stampa è rimasto vivo e dopo la partecipazione della sorella al Grande Fratello, la sua immagine è cresciuta sempre di più.

A mostrarsi al pubblico italiano c’ha pensato in prima persona sui propri social. La showgirl ha stretto amicizia anche con il cast, in particolare con Lino Banfi. L’argentina ha condiviso in una Instagram story uno scatto con l’attore, con tanto di commento: “Io lo amo“. Parole che attestano tutta la stima, l’ammirazione ed il rispetto che nutre nei confronti del veterano della tv e del cinema.