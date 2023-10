Wanda Nara, la reazione del figlio alla notizia sulla malattia e le notizie dall'Argentina

Non si placano le voci sulla malattia della modella e continua anche il gossip sul presunto flirt con il rapper L-Gante, anche Icardi è in Argentina

11-10-2023 12:50

Wanda Nara continua a vivere un 2023 piuttosto tormentato, tra l’evoluzione della malattia, la distanza dal figlio Valentino e la presunta relazione amorosa con il rapper L-Gante, che metterebbe in discussione il rapporto con Mauro Icardi. Il bomber ex PSG e Inter, intanto, ha chiuso un altro ciclo di partite con il suo Galatasaray e ha approfittato della sosta nazionali per accompagnare la moglie in Argentina.

Wanda Nara e Icardi sono in Argentina

Viaggio in Argentina per Wanda Nara e Mauro Icardi, che hanno raggiunto a Buenos Aires il giovane Valentino, frutto del primo matrimonio tra l’ex conduttrice di Master Chef e Maxi Lopez. Il ragazzo, al contrario degli altri quattro figli della Nara, è rimasto in Sudamerica per continuare a coltivare il suo sogno di diventare un calciatore, nelle giovanili del River Plate.

Un break necessario per la showgirl, a pochi giorni dalla prima esibizione a “Ballando con le Stelle” e dagli allenamenti con il partner Pasquale La Rocca, vincitore dell’edizione 2022 del programma. Attesissimo il ritorno in Italia della 36enne, che prosegue la battaglia contro quella che sembra a tutti gli effetti una leucemia, come filtrato negli scorsi mesi.

Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di LAM (America), lo stilista Kennys Palacios è tornato a parlare della sua amica Wanda e di come il figlio Valentino abbia reagito alla notizia della malattia della madre, leggendo alcuni contenuti sul web.

Penso che Wanda non sia ancora pronta e non lo era prima, perché è stata una bomba per lei e per i suoi figli. Il giorno che lo ha saputo era proprio a casa con loro. Tocca alla madre raccontare certe cose ai suoi figli, non potevo essere io, anche se lo avevo saputo. È una cosa forte.

Wanda Nara e la relazione col rapper L-Gante: gossip infinito

Complice il temporaneo ritorno in patria di Wanda Nara, che su Instagram ha postato anche una story in compagnia di Mauro Icardi, i media locali non fanno altro che alimentare polemiche e voci attorno alla moglie dell’attuale centravanti del Galatasaray. Continua a tenere banco la presunta relazione amorosa con il rapper L-Gante, uscito recentemente di galera. “Le parlo sempre, va tutto bene”, ha persino dichiarato il leader dei Cumbia 420 in una recente intervista.

Wanda non ha risposto e non lo ha fatto nemmeno leggendo l’indiscrezione rilanciata dal giornalista Pilar Smith, che avrebbe avvistato la stessa Nara nella cittadina in cui abita L-Gante. Una visita programmata? Così non sembrerebbe, considerando che la donna è sempre con Icardi, anche in Argentina. I due, è d’uopo ricordarlo, ebbero un flirt negli ultimi mesi del 2022, quando i rapporti con l’attaccante argentino si erano evidentemente raffreddati.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle: le parole della giurata

Manca sempre meno alla settimana d’esordio per la nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, programma in onda su Rai 1 a partire da sabato 21 ottobre, condotto come ogni anno da Milly Carlucci. Annunciata la partecipazione di Wanda Nara, arrivano anche le prime reazioni. A parlare, in queste ore, è stata la presidente di giuria della gara di ballo, Carolyn Smith, che ha accolto così la modella argentina, punta di diamante dello show.

Non so nello specifico della sua malattia, ma la sua presenza credo che sia essenziale e possa essere da esempio – ha dichiarato la Smith a Libero Magazine -. Spesso le donne e gli uomini hanno paura di sottoporsi alle cure, specie quelli più giovani. Vedere Wanda da noi in gara può sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e può essere soprattutto un esempio per tante a non arrendersi. Sarà bello averla in gara, già era venuta come ballerina per una notte e secondo me può essere un’ottima concorrente. Sarà un cast completamente diverso dallo scorso anno, direi che già questo è uno scoop e una bella differenza.

Intanto, dall’Argentina, non risparmiano frecciate al noto programma di Rai 1.