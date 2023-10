Icardi-Inter, Zenga apre al clamoroso ritorno ma è scontro tra tifosi

Anche Walter Zenga riaccoglierebbe il figliol prodigo Icardi nell'Inter: il possibile ritorno di fiamma è una possibilità concreta, ma i tifosi nerazzurri sono divisi.

16-10-2023 17:07

Chi l’avrebbe mai detto: Icardi all’Inter. Quella che era una voce, una pazza indiscrezione di mercato, è entrata quanto meno nel novero delle possibilità. Il club nerazzurro ci pensa davvero, uno come l’argentino potrebbe far comodo per il suo senso del gol e per la sua conoscenza del calcio italiano. Tutto vero, tutto alla luce del sole, visto che le conferme sono arrivate direttamente dalle parti in causa.

Inter, le parole di Marotta su Icardi

Lo stesso Marotta nel corso del suo intervento al Festival dello Sport ha accennato al possibile, clamoroso ritorno di fiamma: Icardi può davvero rientrare all’Inter. Proprio lui, Maurito, che per i tifosi nerazzurri – e per qualche tempo anche per Wanda – è stato sinonimo di tradimento e inaffidabilità, prima di essere soppiantato nel ruolo da un certo Lukaku. Chiodo schiaccia chiodo, si dice: in questo caso, l’amarezza per il tradimento più recente potrebbe aver cancellato quella per il tradimento più datato nel tempo.

Zenga approva il ritorno di Maurito

A lanciarsi in un inconsapevole endorsement a favore dell’argentino è stato un ex nerazzurro di grande spessore, Walter Zenga, sempre legatissimo alla sua antica squadra. Rispondendo su Instagram alle domande dei fan, il mitico “Uomo Ragno” dell’Inter e della Nazionale italiana si è schierato decisamente a favore del possibile ritorno dell’attaccante, in forza al Galatasaray:

“Se riprenderei Icardi da interista? Molto onestamente sì!!!”.

Icardi può tornare all’Inter? Il sondaggio

Questo il pensiero di Zenga. Ma i tifosi interisti sono davvero così disposti al perdono? Domenica il giornalista del quotidiano Libero, Fabrizio Biasin, ha lanciato una sorta di sondaggio sui social:

“Francamente dubito che sia possibile rivedere Icardi all’Inter ma, dovesse mai spuntare un’opportunità, tu lo riporteresti a Milano?”.

Francamente dubito che sia possibile rivedere #Icardi all’#Inter ma, dovesse mai spuntare un’opportunità, tu lo riporteresti a Milano? — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 15, 2023

Tantissime le risposte. “Si ma solo a una condizione: senza Wanda”, chiarisce una tifosa. “Lo riprenderei al volo”, fa sapere Colonnello Kurtz. “Ho adorato Icardi, ma ha disonorato la maglia”, scrive Danilo che non dimentica l’affronto. “Hanno avuto un’altra possibilità giocatori come Lukaku o Sanchez per fare due nomi recentissimi“, fa notare Giovanni. Anche un altro tifoso sottolinea: “Se Marotta (e lo spogliatoio) dice sì è sì. Purtroppo i valori contano poco nel calcio moderno“. Mentre Monia è serafica: “Lo riporterei pensando solo si gol che potrebbe fare. In fin dei conti ci siamo dovuti ingoiare Cuadrado“.