Wanda Nara commuove con la sua storia e incanta con la sua rumba a Ballando

Wanda Nara protagonista a Ballando con le Stelle: la modella ha emozionato e si è emozionata raccontando della sua malattia poi ha dato spettacolo

22-10-2023 10:50

Wanda Nara subito protagonista a ‘Ballando con le Stelle‘. L’argentina, nome di punta del format di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ha incantato con la sua rumba, ma anche commosso per la sua storia. La show girl si è lasciata andare alle lacrime spiegando perché ha deciso di partecipare al programma e incassando la solidarietà del web.

Wanda Nara show a Ballando con le Stelle

Stella tra le stelle. Milly Carlucci l’ha corteggiata per oltre dieci anni e alla fine ce l’ha fatta: Wanda Nara ha accettato di partecipare alla trasmissione di Rai 1 nel momento più delicato della sua vita. Già, la moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi ha raccontato la sua storia recente, quella della malattia, che in Argentina hanno accostato subito alla leucemia.

“Dopo aver fatto delle analisi, i valori erano strani e mi hanno ricoverata – ha detto emozionata -. In ospedale ho acceso la tv e c’era ‘Wanda ha questa malattia’. Piangevo, perché non sapevo cosa avevo. E quando ho saputo di più, i bimbi erano molto tristi”.

Perché Wanda Nara ha partecipato Ballando con le Stelle

Wanda Nara, che prima dell’avventura in Italia si trovata in Turchia al fianco di Icardi, ha poi spiegato perché ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle. “Anche se il ballo non è il mio campo, per me rappresenta una sfida importante. L’ho fatto per i miei figli, penso che possa essere un esempio per loro – ha spiegato l’ex conduttrice di Masterchef Argentina, nonché procuratrice sportiva -. Ho scelto di partecipare per dimostrare che sto bene”.

La rumba di Wanda Nara incanta giudici e pubblica

Il ballo non sarà il suo campo, ma buona la prima. Anzi, buonissima. La sua rumba con partner Pasquale La Rocca ha incantato proprio tutti. Tanto è vero che Carolyne Smith ha parlato di “performance di alto livello. Da finale”. Anche sul web tanti apprezzamenti per lo showgirl sudamericana. Più pungente Selvaggia Lucarelli: “Con Pasquale si parte da +10: pretendo che faccia ballare Wanda, visto che la stoffa mi sembra ci sia”.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle: le reazioni del web

Come hanno accolto i social la partecipazione di Wanda Nara al programma di Milly Carlucci? “Forza Ragazza Forza! Soprattutto per i tuoi cinque splendidi figli cresciuti alla grande” ha scritto su Twitter Ogm. “Vedo ballare Wanda Nara e da ex ballerina è stata super. So il suo dolore, lo è stata ancora di più per questo” ha aggiunto Queen 93. “Si cade e ci rialza, nonostante tutto. L’amore della famiglia e per la famiglia, può guarirci da tutti i mali. E a volte si torna a ballare la rumba” conclude Antonio Stigliano. Insomma l’impressione è che l’avventura a Ballando di Wanda sia già un successo sicuro.