Wanda Nara ammette di avere la leucemia, poi incanta a Ballando con le stelle

Wanda Nara esce allo scoperto: "Ho la leucemia, prima non riuscivo a chiamarla per nome". Intanto è sempre più la regina di Ballando con le stelle

29-10-2023 10:20

Wanda Nara continua a incantare ed emozionare a Ballando con le stelle. La moglie di Mauro Icardi è ormai diventata la regina del sabato sera di Rai 1 e, poco prima dell’ultima puntata andata in onda ieri, ha ammesso su Instagram di essere malata di leucemia. “Prima non riuscivo a chiamarla per nome” ha confessato l’argentina.

Wanda Nara ha la leucemia: arriva la confessione della showgirl

Finora, pur dichiarando di essere malata, Wanda Nara non era mai uscita allo scoperto. Ha deciso di farlo ieri, a poche ora dell’inizio della trasmissione condotta da Milly Carlucci, che l’ha fortemente voluta in gara a Ballando con le Stelle dopo anni di corteggiamento.

La showgirl e procuratrice sportiva ha scelto di parlarne su Instagram, del resto è sui social che tiene costantemente aggiornati i suoi fan tra screzi d’amore, scatti roventi e aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. “Ho la leucemia – ha scritto -. All’inizio dicevo ‘questa cosa che ho’, poi sono riuscita a chiamarla malattia e ora la chiamo per nome”.

Il coraggio di Wanda Nara e il post che ha fatto commuovere il web

“Chiedo scusa a tutti coloro che hanno pensato che dovessi anticipare i miei tempi” ha continuato la Wanda, che non ha risparmiato una frecciatina al giornalista argentino che subito parlò di leucemia. Nei giorni scorsi la moglie dell’attaccante ex Inter ora in forza al Galatasaray, Mauro Icardi, ha anche rilasciato un’intervista alla rivista ‘Hola!’

“Sto bene, sono monitorata ogni settimana dall’Argentina, dove si trova il mio medico. E sto seguendo una cura che varia in base a come evolve la malattia. Ogni settimana che vado a ricevere i risultati mi manca il respiro. Avrei preferito che il tutto rimanesse privato, ma non denuncerò Lanata: è un giornalista e se ha ricevuto l’informazione, doveva pubblicarla”.

Intanto Wanda Nara continua a incantare a Ballando con le Stelle

Dalla rumba alla samba. Ed è stato un altro successone. Pioggia di consensi per la sudamericana che si è esibita in una samba mozzafiato col suo partner Pasquale La Rocca. In estasi la giuria. Per Ivan Zazzaroni “una samba così non l’ho mai vista qui. Sembravi una brasiliana” ha detto a Wanda Nara. Carolyn Smith è ormai una sua fan: “Eccezionale”. Si profila un testa a testa per il trionfo finale con Simona Ventura. Chi la spunterà?