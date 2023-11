Wanda Nara: valzer da star a Ballando, poi rivela reazione Icardi alla sua leucemia

Se in gara le performance della showgirl si mantengono di buon livello, il tema più importante resta ovviamente quello del suo stato di salute

12-11-2023 11:25

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Wanda Nara continua a brillare con la danza in “Ballando con le stelle“. Ma più che le sue performance o le valutazioni dei giudici nei suoi confronti, l’argomento più importante è naturalmente la sua condizione di salute. La show girl a tal proposito ha raccontato come ha vissuto la malattia suo marito Mauro Icardi. Tra le difficoltà di accettare la diagnosi e la voglia di aiutare la compagna, il programma fa da sfondo a una bella storia d’amore.

Wanda Nara e la scoperta del vero amore

Normalizzare la malattia, combatterla continuando a vivere. Questo è stato l’intento con il quale Wanda Nara si è approcciata all’ormai storica trasmissione di Rai 1. Se i risultati, in termini di danza, sono stati anche positivi è inevitabile che il tema della leucemia sia stato ripetutamente toccato nel corso delle puntate.

Nel corso dei mesi si è discusso molto del rapporto tra la showgirl e quello che è suo marito da ormai 10 anni. Dalle voci di divorzio a quelle di tradimento, la stessa argentina ha fatto il punto della situazione: “Abbiamo passato tante cose insieme e dopo tanto tempo vedo cosa è il vero amore, vedo che lui si sveglia la sera se qualcuno sta male. Adesso che non ci sono, si allena e poi sta con i bambini“.

La reazione di Icardi all’annuncio della malattia

Ci ha messo del tempo Wanda Nara a chiamare per nome la sua malattia, diventata di dominio pubblico ancor prima che lei conoscesse la diagnosi. Che naturalmente è stata faticosa da accettare pure per Mauro Icardi: “Poco prima di festeggiare 10 anni insieme -racconta la showgirl -, quando mi hanno diagnosticato la malattia, mi ricordo che ero in ospedale, mi alzo alle 4 di mattina e trovo Mauro con il telefono per cercare le cure da fare in tutto il mondo. Era impazzito, non riusciva a dormire. Lì capisci quando ti dicono “nel bene e nel male, in salute e in malattia”. La vita ti porta in situazioni in cui vedi il vero amore“.

Giudizi non sempre positivi ma la classifica premia la showgirl

Poi c’è stata la gara che in confronto con tutto il resto passa in secondo piano. Ma che in realtà sta dando soddisfazioni alla 36enne sudamericana. Anche se la performance di ieri, un bel valzer, non ha convinto proprio tutti.

Mariotto l’ha considerata priva di leggerezza mentre per Selvaggia Lucarelli non è stata la sua prova migliore. Di ben altro tenore il giudizio di Carolyne che le ha dato il massimo dei voti. La classifica in effetti l’ha premiata con un onorevole 2º posto.