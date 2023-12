Wanda Nara, lacrime in diretta a Ballando: prima lecca La Rocca poi danza col figlio

Guillermo Mariotto non si smuove dalla sua posizione: "Mi stai simpatica ma stasera sei stata volgarotta". La replica di Wanda e la dedica finale

10-12-2023 11:45

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Mentre Icardi segna Wanda Nara fa autogol. Per la prima volta, dopo otto puntate, arrivano le critiche per la modella e il calo di voti della giuria di Ballando con le stelle, che continua a essere uno show seguitissimo su Rai1: ieri ha conquistato 3.334.000 spettatori pari al 23.7% . Non basta la clip iniziale – sull’equiparazione dei ruoli in casa tra lei e il suo compagno Mauro Icardi – a far guadagnare punti alla bachata della showgirl argentina. Il passo falso sulla scelta dell’abito (troppo osé) e la coreografia finale – con tanto di leccata in faccia al maestro Pasquale La Rocca – fanno cambiare umore alla giuria e partire le prime vere critiche e attacchi: “volgarotta”. Dai saluti di Wanda alla madre presente tra il pubblico, il ballo finale con il primogenito Valentino – venuto dall’Argentina per celebrare il compleanno della madre – alle repliche della showgirl argentina che non convincono proprio tutti.

Le critiche della giuria di Ballando a Wanda Nara dopo l’esibizione

La stanchezza sta arrivando anche per Pasquale La Rocca e Wanda Nara. Dopo il primo calo emotivo, fisico e gli incidenti di ballo di sabato scorso, la showgirl argentina e il suo maestro si sono esibiti in una bachata ma la loro prestazione non ha proprio convinto tutti. I due hanno messo in scena un balletto interpretando Batman e Catwoman.

Il livello resta comunque altissimo ma il primo a muovere la critica è Ivan Zazzaroni: “Non è la cosa più bella quella che hai fatto stasera da quando hai iniziato Ballando”. Guillermo Mariotto è il giudice che ci va più giù pesante: “Volgarotta la bachata, non mi sono distratto e divertito tanto, la scelta dell’abito sembra la prima cosa che hai trovato nell’armadio”.

Il gesto hot di Wanda Nara a Ballando: lecca in faccia La Rocca

Nella clip di presentazione al ballo – che riprende l’equiparazione dei ruoli nelle faccende casalinghe – Wanda Nara ha fatto spogliare il suo maestro Pasquale La Rocca che ha esibito i suoi muscoli. Alla fine del ballo, la showgirl argentina si è però lasciata andare un po’ troppo leccando in faccia il suo maestro.

Non è dello stesso avviso Wanda Nara: “In Argentina mi conoscono da quando sono ragazza per tutti i casting che ho fatto, in Italia ho avuto più difficoltà perché mi hanno visto come la moglie di Mauro Icardi. Con il mio corpo ho un rapporto positivo, sui social mi giudicano più facilmente da una foto senza conoscermi meglio. Non sono mai andata in discoteca, amo i valori della famiglia e sono di ‘antichi valori’.

La dedica alla madre e il ballo di Wanda con il figlio Valentino

Al termine della prestazione Wanda Nara è scoppiata in lacrime, come nella scorsa puntata, e ha dedicato la sua performance e il suo successo alla madre presente nel pubblico: “E’ per mia madre che da giovane non è riuscita ad ottenere i successi a cui ambiva nel lavoro”. Successivamente la showgirl argentina ha ballato con il figlio primogenito Valentino, avuto con il suo ex Maxi Lopez. Il ragazzino, attualmente 14enne, ha guidato la mamma in una coreografia imparata in giornata.

Il figlio Valentino ha potuto riabbracciare la mamma dopo 3 mesi che non la vedeva ed è tornato in Italia in occasione del compleanno della madre: “Sei una guerriera e sono felice di essere qui per il tuo 37 esimo compleanno!”.