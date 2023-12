Wanda Nara scoppia in lacrime a Ballando con le stelle: che polemiche

Wanda Nara sempre più protagonista a Ballando con le stelle. L'argentina ha mostrato la sua fragilità e le sue paure nello show: "Sono crollata".

03-12-2023 09:20

Come sempre Wanda Nara ruba la scena a Ballando con le stelle. Questa volta con la complicità di Guillermo Mariotto e dei suoi commenti al vetriolo che hanno sollevato un polverone. La moglie di Mauro Icardi si è abbandonata alle lacrime, ha svelato le sue fragilità per poi trasformarsi in una tigre quando si è esibita in coppia con Pasquale La Rocca.

Wanda Nara e le lacrime a Ballando con le stelle

Nella clip che ha preceduto l’esibizione la showgirl sudamericana si è lasciata andare a uno sfogo che ha fatto emergere tutta la sua fragilità – per quanto forte – in un momento delicato della sua vita segnato dalla leucemia e dalla distanza dai suoi figli. “Inizio a sentire la stanchezza, avverto la pressione di dover dimostrare sempre di più, ma sento che più di questo non riesco”. E la lontananza non aiuta. “Sono crollata. Nel mio caso è una sfida a me stessa e alle mie paure. E miei i bambini mi hanno chiesto se tornavo a casa a Natale…”.

I problemi a scuola della figlia e i brutti voti a causa della lontananza

Già, Wanda ha raccontato in lacrime alla trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci: “La mia figlia più piccola ha preso 1 in un compito e 2 in un altro, perché io non ci sono”. Poi, però, la procuratrice sportive ha ritrovato tutta la sua grinta al momento della performance con Pasquale La Rocca, facendo esaltare i giudici. Ad eccezione di Guillermo Mariotto.

L’esibizione di Wanda Nara e la polemica di Mariotto

Per l’intera serata Mariotto ha esaltato l’esibizione di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando e in particolare l’amore che emanavano essendo tra loro scoccata la scintilla, di fatto stroncando tutte le altre. Compresa quella di Wanda Nara. Il suo commento al ballo dell’argentina ha scatenato la reazione dei giudici: “Pasquale sembra violento, non c’è amore. Questa è una sveltina in un ascensore che deve durare due piani. Preferisco il romanticismo”.

Apriti cielo. Carolyn Smith insorge: “Sono sconvolta. È stata un’esibizione fantastica e poi in questo momento non voglio sentire la parola violenza”. Zazzaroni: “Questa storia dell’amore ha rotto le p…lle!”. E anche Selvaggia Lucarelli ha elogiato Wanda Nara. “Se Icardi mi aiuta in casa? Mauro fa tutto, è un uomo completo”.