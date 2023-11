Wanda Nara chiede scusa a Icardi e spiazza tutti con altre rivelazioni a Ballando

Dalle scuse ad Icardi al retroscena nei camerini con Zazzaroni, giudice di Ballando: Wanda Nara racconta la sua settimana e le difficoltà dell'impegno

26-11-2023 10:52

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Tutti dieci. Ancora una volta. Ed è ancora tra le candidate alla vittoria di Ballando con le Stelle. Wanda Nara riesce sempre di più a catalizzare l’attenzione del pubblico e a convincere la giuria nello show del sabato sera di Rai1: dopo una settimana infernale tra febbre e problemi muscolari, la showgirl argentina alza il ritmo e la pressione e conquista tutti all’ultimo sprint con il suo bellissimo ma non semplicissimo Charleston. Dopo una settimana ad alta intensità per la preparazione del ballo del sabato sera, Wanda Nara ha anche una cosa da dire a suo marito Mauro Icardi: le scuse in diretta che spiazzano tutti.

Wanda Nara e le scuse ad Icardi

Prima della sua performance, Wanda Nara ha parlato a lungo nella clip introduttiva di presentazione del suo percorso professionale fino a chiedere scusa a Mauro Icardi per alcuni suoi errati comportamenti nel passato: “In Argentina ero la ragazza che sin da giovanissima provava con grande umiltà a fare tutti i casting possibili, sebbene non mi abbiano preso subito. In Italia invece sono arrivata da moglie e compagna di un calciatore e il pubblico mi ha inizialmente conosciuto sotto un altro aspetto, non conoscendo tutti gli sforzi e sacrifici fatti in Argentina.”

La showgirl ha poi aggiunto: “Devo chiedere scusa a Mauro perché solo ora che sto facendo questa trasmissione mi rendo conto di quanto sia difficile preparare al meglio una performance e quanto sia stancante recuperare il giorno dopo. Ecco, io tutti i lunedì dopo le partite di Icardi sono stata ‘egoista’ e non ho capito i suoi momenti di stanchezza. Dopo tutto il lungo week end con i bambini, premevo per andare fuori in giro quando lui non ce la faceva. Solo adesso capisco cosa vuol dire essere un atleta e gli chiedo scusa.”

Wanda Nara conquista il pubblico italiano grazie a Ballando

E’ la showgirl argentina a ringraziare Milly Carlucci e ‘Ballando con le stelle’ per aver tirato fuori il meglio di lei, puntata dopo puntata, nonostante gli incidenti di percorso: “Grazie a questo programma sta venendo fuori la reale versione di me. E’ stata una settimana difficile perché sia io che il mio maestro Pasquale La Rocca abbiamo avuto la febbre. Avevamo anche timore di non riuscire a portare un ballo decente in questa puntata, per la prima volta dopo cinque settimane.”

Wanda Nara ha poi aggiunto: “Abbiamo potuto lavorare duramente solo in questi ultimi giorni e siamo riusciti ad alzare il ritmo, non credevamo di poter fare così bene stasera con il Charleston. Ringrazio davvero Ballando con le stelle perché questo programma mi ha permesso di farmi conoscere così come sono realmente.”

Wanda Nara ringrazia Ivan Zazzaroni e svela un retroscena

La showgirl e procuratrice calcistica ha poi rivelato un retroscena a Ballando con le stelle tra lei e Ivan Zazzaroni: “Mi ha fatto emozionare stasera Ivan, e al trucco lo sanno. Quando è passato mi ha visto e mi ha detto ‘Buonasera Nara’. Prima ero sempre la moglie di Icardi, ed è una cosa bellissima sentirsi chiamare con il proprio cognome anziché solo ed unicamente con quello del marito.”